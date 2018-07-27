27.07.2018 16:22 Экономика
Кобяков: Беларусь выступает за равные условия на общем рынке газа для компаний всех стран ЕАЭС
Минск, 27 июля. Беларусь выступает за равные условия ведения хозяйственной деятельности для компаний всех стран Евразийского экономического союза на общем рынке газа союза, который планируется создать к 2025 году. Об этом премьер-министр Андрей Кобяков заявил 27 июля в Санкт-Петербурге на заседании Евразийского межправительственного совета в Санкт-Петербурге.
"Одна из целей интеграции — формирование общего рынка газа союза. Проделана важная работа по подготовке программы формирования общего рынка газа союза, которую в соответствии с Договором о ЕАЭС мы должны принять в текущем году и которая призвана стать настольной книгой наших энергетиков на период до 2024 года. Осталось согласовать ряд принципиальных положений, которые мы уже обсуждали на всех уровнях. Позиция Беларуси состоит в том, чтобы создать равные условия ведения хозяйственной деятельности для компаний всех стран Евразийского экономического союза. Этого ждут наши экономические операторы", — цитирует Кобякова БелТА.
По его словам, в этом же русле Беларусь подходит к подготовке проекта протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе. "В целом это добротный документ. Но должно быть понимание, как будет применяться норма о возможности введения национальных изъятий по госзакупкам. По нашему мнению, такие изъятия должны вводиться в исключительных случаях и на ограниченный срок — не более двух лет. Полагаем, нельзя допускать, чтобы мера, которая рассматривается как исключительная и антикризисная, продлевалась неограниченное количество раз", — заявил премьер-министр.
Кобяков подчеркнул, что чувствительным остается вопрос создания единой системы транзита товаров с использованием электронных пломб. "Белорусская сторона полагает, что полноценное внедрение новой системы целесообразно осуществить поэтапно. За пример можно взять подходы, реализуемые в соглашениях по маркировке и прослеживаемости товаров. Было бы правильно начинать с отдельных категорий товаров и расширять их по мере готовности бизнеса в увязке с выработкой упрощений по различным направлениям администрирования", — сказал премьер-министр.
Белорусский премьер выразил уверенность, что обозначенные вопросы "в скором времени должны найти свое решение". "Ведь перспективные направления расширения интеграции "вглубь" мы будем определять с учетом результатов анализа исполнения уже действующих договоров и актов ЕАЭС, а также оценки их эффективности для наших субъектов хозяйствования. И если мы хотим предложить нашим главам государств до конца года принять декларацию о дальнейшем развитии интеграционных процессов, то все стоящие перед нами вопросы должны быть отработаны к очередному заседанию Евразийского межправительственного совета", — заявил глава правительства.
"Одна из целей интеграции — формирование общего рынка газа союза. Проделана важная работа по подготовке программы формирования общего рынка газа союза, которую в соответствии с Договором о ЕАЭС мы должны принять в текущем году и которая призвана стать настольной книгой наших энергетиков на период до 2024 года. Осталось согласовать ряд принципиальных положений, которые мы уже обсуждали на всех уровнях. Позиция Беларуси состоит в том, чтобы создать равные условия ведения хозяйственной деятельности для компаний всех стран Евразийского экономического союза. Этого ждут наши экономические операторы", — цитирует Кобякова БелТА.
По его словам, в этом же русле Беларусь подходит к подготовке проекта протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе. "В целом это добротный документ. Но должно быть понимание, как будет применяться норма о возможности введения национальных изъятий по госзакупкам. По нашему мнению, такие изъятия должны вводиться в исключительных случаях и на ограниченный срок — не более двух лет. Полагаем, нельзя допускать, чтобы мера, которая рассматривается как исключительная и антикризисная, продлевалась неограниченное количество раз", — заявил премьер-министр.
Кобяков подчеркнул, что чувствительным остается вопрос создания единой системы транзита товаров с использованием электронных пломб. "Белорусская сторона полагает, что полноценное внедрение новой системы целесообразно осуществить поэтапно. За пример можно взять подходы, реализуемые в соглашениях по маркировке и прослеживаемости товаров. Было бы правильно начинать с отдельных категорий товаров и расширять их по мере готовности бизнеса в увязке с выработкой упрощений по различным направлениям администрирования", — сказал премьер-министр.
Белорусский премьер выразил уверенность, что обозначенные вопросы "в скором времени должны найти свое решение". "Ведь перспективные направления расширения интеграции "вглубь" мы будем определять с учетом результатов анализа исполнения уже действующих договоров и актов ЕАЭС, а также оценки их эффективности для наших субъектов хозяйствования. И если мы хотим предложить нашим главам государств до конца года принять декларацию о дальнейшем развитии интеграционных процессов, то все стоящие перед нами вопросы должны быть отработаны к очередному заседанию Евразийского межправительственного совета", — заявил глава правительства.