ГКНТ: Технологии аккумуляторного завода в Бресте являются лучшими в Европе

Минск, 27 июля. Технологические решения, в том числе по обеспечению экологической безопасности и охраны окружающей среды, при строительстве и эксплуатации в Бресте аккумуляторного завода являются "лучшими в Европе". Об этом сказано в пресс-релизе Государственного комитета по науке и технологиям по итогам визита на завод 27 июля председателя ГКНТ Александра Шумилина.



Как заявили в комитете, эти технологии "апробированы и хорошо зарекомендовали себя на производственных мощностях компании Centra в Польше, TAB (Словения) и других крупных производителей аккумуляторных батарей из стран ЕС".



Шумилин встретился с руководством и трудовым коллективом ООО "АйПауэр". Обсуждались вопросы реализации проекта и его экологической безопасности. "При разработке проекта строительства аккумуляторного завода были учтены все требования природоохранного законодательства по выбросу загрязняющих веществ в окружающую среду и требования по отведению сточных вод. Также предусмотрена организация локального мониторинга на объекте, включая: источники выбросов свинца в атмосферный воздух; земли (включая почвы) в районе расположения завода (содержание свинца)", — утверждают в ГКНТ.



"При проведении государственной экологической экспертизы установлено, что представленные решения, содержащиеся в строительном проекте, соответствуют всем требованиям нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов", — подчеркивается в релизе.



Сообщается, что в связи с обеспокоенностью по вопросу воздействия деятельности завода на окружающую среду жителей Бреста и района были привлечены ученые, которые дали комментарии по сути строительства. "Также по инициативе ООО "АйПауэр" администрация СЭЗ инициировала проведение дополнительного независимого мониторинга по воздействию предприятий СЭЗ, на загрязнение почв и растительного мира тяжелыми металлами. На выполнение дополнительного независимого мониторинга заключен договор с ГНУ "Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси", который будет производить контроль состояния почв и растительного мира на присутствие тяжелых металлов на протяжении 5 лет после ввода в эксплуатацию завода", — проинформировали в госкомитете.



Протесты общественности, вызванные строительством аккумуляторного завода в Бресте, продолжаются с февраля. 29 апреля в областном центре прошел санкционированный митинг против возведения объекта, который собрал около двух тысяч человек. Объект возводит ООО "АйПауэр".



Последняя акция прошла на городской площади Ленина 22 июля и собрала около 60 участников.