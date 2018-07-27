Павел Белоус стал лауреатом памятного знака имени Виктора Ивашкевича

Минск, 27 июля. Основатель культурной площадки "Арт Сядзіба" и магазина symbal.by Павел Белоус награжден памятным знаком имени Виктора Ивашкевича (1959—2013).



Знак учрежден Партией БНФ и вручается ежегодно 27 июля, в годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Беларуси, за организацию наиболее значимых массовых акций. Белоус награжден за "Праздник Независимости" 25 марта в Минске по случаю 100-летия провозглашения Белорусской Народной Республики.



"Это была одна из самых массовых и самых духовно сильных акций, организованных белорусским гражданским обществом за последние годы", — отметил, вручая знак, председатель Партии БНФ Григорий Костусев, слова которого приводит партийная пресс-служба.



Обладатель награды определен в пятый раз. Кандидатами на ее получение в этом году были помимо Белоуса член сойма Партии БНФ Витольд Ашурак (Лидский район Гродненской области), "борец и столяр" Дмитрий Дашкевич, правозащитник Роман Кисляк (Брест) и сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец. Год назад знаком была награждена ветеран национального движения Нина Багинская, до этого — лидер общественной организации "Альтернатива" (в Беларуси не зарегистрирована) Олег Корбан, кинорежиссер и общественный деятель Ольга Николайчик и Дмитрий Дашкевич.