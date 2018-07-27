Минсвязи: Небольшой объем средств негативно влияет на темпы внедрения цифровых технологий в отраслях

Минск, 27 июля. Удельный вес средств на мероприятия в сфере информатизации в общем объеме финансирования государственных программ невелик, что оказывает негативное влияние на темпы внедрения цифровых технологий в отраслях, заявила заместитель министра связи и информатизации Анна Рябова на заседании коллегии ведомства 26 июля.



Она отметила, что практическим инструментом реализации задач по "цифровизации" на внутреннем уровне является Государственная программа развития цифровой экономики и информационного общества на 2016—2020 годы, а также иные государственные программы, в которых имеются мероприятия в сфере информатизации.



По словам Рябовой, которые приводит пресс-служба министерства, уделяется недостаточное внимание разработке системных планов ИТ-модернизации ряда отраслей (промышленность, транспорт, сельское хозяйство) и отсутствует гибкий инструмент финансирования ИТ-проектов.



В то же время Рябова считает, что процессы информатизации, в том числе отраслевой, "демонстрируют заметный рост и положительную динамику", и это подтверждает международная оценка. "Но информатизация — процесс постоянный. Масштабное цифровое преобразование отраслей — ее следующий шаг. Активное участие каждого государственного органа в этом процессе гарантирует не только экономический рост для страны, но и обеспечивает Республике Беларусь место среди технологически развитых стран мира", — отмечается в релизе со ссылкой на отчетный доклад замминистра.



Вице-премьер Анатолий Калинин заявил на коллегии, что поставлена масштабная задача превратить Беларусь в IT-страну, а для этого необходима системная работа на уровне Минсвязи по проникновению новых цифровых технологий во все сферы национальной экономики. Кроме того, отмечена необходимость постоянного "наращивания компетенций" руководителями всех уровней в IT-сфере, приводит слова Калинина пресс-служба правительства.



На коллегии были приведены данные, согласно которым количество абонентов широкополосного стационарного доступа в интернет на 1 июля составило 3,2 млн, количество абонентов IPTV (интерактивное цифровое телевидение) — 1,89 млн, количество абонентов, подключенных к IMS-платформе (мультимедийная подсистема на основе протокола IP), — 2,7 млн, количество абонентов, подключенных по технологии GPON, — 1,98 млн. Ширина внешнего канала для доступа в интернет, по предварительным данным, составила 1.360 Гбит/с. Общее количество абонентов сотовой подвижной электросвязи насчитывает 11,4 млн.