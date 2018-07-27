Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/27/966678/
Дата распечатки: 27.07.2018 20:44
 
27.07.2018 20:25 Общество

Из-за непогоды прекращено движение трамваев в минский микрорайон Серебрянка

Минск, 27 июля. Сильный дождь, прошедший вечером 27 июля в ряде районов Минска, повлиял на движение общественного транспорта.

"С 19:02 на ул. Плеханова перед ул. Васнецова в направлении ДС "Серебрянка" произошла остановка движения трамваев на маршрутах № 3, 6, 9", — сообщило предприятие "Минсктранс".

Движение организовано до разворотного кольца "Тракторный завод". Организован временный автобусный маршрут № 909 "ДС "Серебрянка" — ст. м. "Тракторный завод".
БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Пятница, 27 Июль 2018, 20:44
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск