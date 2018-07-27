27.07.2018 20:25 Общество
Из-за непогоды прекращено движение трамваев в минский микрорайон Серебрянка
Минск, 27 июля. Сильный дождь, прошедший вечером 27 июля в ряде районов Минска, повлиял на движение общественного транспорта.
"С 19:02 на ул. Плеханова перед ул. Васнецова в направлении ДС "Серебрянка" произошла остановка движения трамваев на маршрутах № 3, 6, 9", — сообщило предприятие "Минсктранс".
Движение организовано до разворотного кольца "Тракторный завод". Организован временный автобусный маршрут № 909 "ДС "Серебрянка" — ст. м. "Тракторный завод".
"С 19:02 на ул. Плеханова перед ул. Васнецова в направлении ДС "Серебрянка" произошла остановка движения трамваев на маршрутах № 3, 6, 9", — сообщило предприятие "Минсктранс".
Движение организовано до разворотного кольца "Тракторный завод". Организован временный автобусный маршрут № 909 "ДС "Серебрянка" — ст. м. "Тракторный завод".