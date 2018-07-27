Движение трамваев в Серебрянку восстановлено

Минск, 27 июля. Полтора часа (с 19.02 до 20.33) было парализовано сегодня движение трамваев в минский микрорайон Серебрянка. Причиной стал сильный дождь.



Движение было организовано из центра до разворотного кольца "Тракторный завод". Организован временный автобусный маршрут № 909 "ДС "Серебрянка" — ст. м. "Тракторный завод", сообщило предприятие "Минсктранс".



В соцсетях опубликованы фотографии и видеокадры затопленного в районе универмага "Беларусь" Партизанского проспекта.



Во второй половине дня Белгидромет распространил штормовое предупреждение о грозах, граде и порывистом ветре.



Синоптики выпускают штормовые предупреждения ежедневно с 12 июля. До 27 июля они предупреждали об опасных погодных явлениях, связанных с осадками, а 28 и 29 июля будет действовать предупреждение о жаркой погоде (температура 30 градусов и выше).