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Дата распечатки: 27.07.2018 22:19
 
27.07.2018 21:59 Общество

Под Минском опрокинулся пассажирский автобус

Минск, 27 июля. Автобус "МАЗ" с пассажирами опрокинулся под Минском во второй половине дня 27 июля.

ЧП произошло возле деревни Хатежино, пишут очевидцы в соцсетях. На фотографиях видно, что на узкой дороге автобус съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся на левый бок. ГАИ Минского района сообщает о более чем 10 пострадавших.
БелаПАН.

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