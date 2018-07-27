Под Минском опрокинулся пассажирский автобус

Минск, 27 июля. Автобус "МАЗ" с пассажирами опрокинулся под Минском во второй половине дня 27 июля.



ЧП произошло возле деревни Хатежино, пишут очевидцы в соцсетях. На фотографиях видно, что на узкой дороге автобус съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся на левый бок. ГАИ Минского района сообщает о более чем 10 пострадавших.