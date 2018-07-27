Военные поисковики по номерам медалей установили сведения о погибших красноармейцах

Минск, 27 июля. Установлены личности нескольких бойцов Красной Армии, погибших в 1944 году при освобождении Беларуси.



Как сообщает Министерство обороны, специалисты 52-го отдельного специализированного поискового батальона совместно с энтузиастами-поисковиками из Пензенской области в районе деревни Малые Коноплицы Рогачевского района обнаружили и извлекли из земли останки 41 военнослужащего Красной Армии, погибших при освобождении Беларуси в 1944 году. Вместе с ними были найдены красноармейский медальон и медаль "За отвагу". По номеру медали установлены сведения о лейтенанте Бакалдине.



Бакалдин Николай Николаевич, 1917 года рождения, лейтенант, командир огневого взвода 207-го отдельного истребительно-противотанкового артиллерийского дивизиона 348-й стрелковой дивизии, член ВКП(б). Уроженец Ульяноской области, Теренгульского района, села Гладчиха. Призван Теренгульским РВК, в Красной Армии с августа 1938 года. Убит 26 июня 1944 года. Родственники его разыскиваются.



В июле 2018 года специалистами 52 оспб у деревни Новые Коноплицы Рогачевского района были извлечены останки 18 военнослужащих Красной Армии, погибших при освобождении Беларуси в 1944 году. Вместе с ними были найдена медаль "За отвагу" № 98361. По номеру медали установлены сведения о красноармейце Якушко.



Якушко Савелий Трофимович, 1907 года рождения, рядовой 438-го стрелкового полка 129-й стрелковой дивизии. Уроженец Алтайского края, Топчихинского района, села Красный Яр. Призван Топчихинским РВК в 1941 году. Убит 23 февраля 1944 года.

По предварительной информации жива дочь погибшего. Ведется работа по установлению контактов.



