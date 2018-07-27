Бывший начальник одного из управлений ОАО "МТЗ" подозревается в служебной халатности

Минск, 27 июля. Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома и Партизанского РУВД столицы установили, что бывший руководитель одного из управлений ОАО "МТЗ" вследствие небрежного отношения к службе не исполнил свои служебные обязанности при организации работы по взысканию в установленном порядке внешней просроченной дебиторской задолженности с субъекта, расположенного на территории России, что повлекло невозможность взыскания этой задолженности.



Как сообщает ГУВД, действия должностного лица причинили вред ОАО "МТЗ" в размере свыше 19 млн. российских рублей.



По материалам межведомственной рабочей группы управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома и Партизанского РУВД, прокуратурой Партизанского района Минска в отношении руководителя возбуждено уголовное дело по ст. 428 УК (служебная халатность).



Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

