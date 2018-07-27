27.07.2018 23:50 Политика, Общество
Обзор важнейших событий 27 июля 2018 года
Минск, 27 июля. Беларусь выступает за равные условия ведения хозяйственной деятельности для компаний всех стран Евразийского экономического союза на общем рынке газа союза, который планируется создать к 2025 году. Об этом премьер-министр Андрей Кобяков заявил в Санкт-Петербурге на заседании Евразийского межправительственного совета. "Одна из целей интеграции — формирование общего рынка газа союза. Проделана важная работа по подготовке программы формирования общего рынка газа союза, которую в соответствии с Договором о ЕАЭС мы должны принять в текущем году и которая призвана стать настольной книгой наших энергетиков на период до 2024 года. Осталось согласовать ряд принципиальных положений, которые мы уже обсуждали на всех уровнях. Позиция Беларуси состоит в том, чтобы создать равные условия ведения хозяйственной деятельности для компаний всех стран Евразийского экономического союза. Этого ждут наши экономические операторы", — сказал Кобяков.
В Бресте задержан блогер Сергей Петрухин, сообщил БелаПАН местный правозащитник Роман Кисляк. По его словам, когда Петрухин выходил из дома, к нему подошли сотрудники милиции и заявили, что им нужно осмотреть его квартиру. "Петрухин отказался, потому что ему не объяснили, на каких основаниях он должен пустить их в квартиру. Его задержали и увезли в Ленинский РОВД. Полчаса назад я приехал туда, чтобы выяснить, в чем дело. Но меня оттуда вытолкали", — сказал Кисляк. 24 июля заказным письмом Петрухин получил повестку в Брестский межрайонный отдел Следственного комитета в связи с возбуждением в отношении него уголовного дело за оскорбление. При этом оказалось, что он должен был явиться в СК 23 июля. Сам блогер не может сказать, с чем связано это дело.
В отношении оппозиционного активиста и предпринимателя из Речицы (Гомельская область) Олега Шабетника возбуждено уголовное дело за клевету на чиновника. Шабетника подозревают в клевете на начальника районной инспекции комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Николая Моисеенко. Дело по ч. 2 ст. 188 УК возбуждено после неоднократных обращений чиновника. Конфликт между предпринимателем Шабетником и чиновникам произошел 27 декабря 2017 года, после чего активист изложил ситуацию на своей странице в "Фейсбуке". Шабетник заявил об угрозах и незаконных требованиях со стороны Моисеенко и написал заявление в правоохранительные органы. Более чем через полгода после конфликта Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Основатель культурной площадки "Арт Сядзіба" и магазина symbal.by Павел Белоус награжден памятным знаком имени Виктора Ивашкевича (1959—2013). Знак учрежден Партией БНФ и вручается ежегодно 27 июля, в годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Беларуси, за организацию наиболее значимых массовых акций. Белоус награжден за "Праздник Независимости" 25 марта в Минске по случаю 100-летия провозглашения Белорусской Народной Республики. "Это была одна из самых массовых и самых духовно сильных акций, организованных белорусским гражданским обществом за последние годы", — отметил, вручая знак, председатель Партии БНФ Григорий Костусев.
В Бресте задержан блогер Сергей Петрухин, сообщил БелаПАН местный правозащитник Роман Кисляк. По его словам, когда Петрухин выходил из дома, к нему подошли сотрудники милиции и заявили, что им нужно осмотреть его квартиру. "Петрухин отказался, потому что ему не объяснили, на каких основаниях он должен пустить их в квартиру. Его задержали и увезли в Ленинский РОВД. Полчаса назад я приехал туда, чтобы выяснить, в чем дело. Но меня оттуда вытолкали", — сказал Кисляк. 24 июля заказным письмом Петрухин получил повестку в Брестский межрайонный отдел Следственного комитета в связи с возбуждением в отношении него уголовного дело за оскорбление. При этом оказалось, что он должен был явиться в СК 23 июля. Сам блогер не может сказать, с чем связано это дело.
В отношении оппозиционного активиста и предпринимателя из Речицы (Гомельская область) Олега Шабетника возбуждено уголовное дело за клевету на чиновника. Шабетника подозревают в клевете на начальника районной инспекции комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Николая Моисеенко. Дело по ч. 2 ст. 188 УК возбуждено после неоднократных обращений чиновника. Конфликт между предпринимателем Шабетником и чиновникам произошел 27 декабря 2017 года, после чего активист изложил ситуацию на своей странице в "Фейсбуке". Шабетник заявил об угрозах и незаконных требованиях со стороны Моисеенко и написал заявление в правоохранительные органы. Более чем через полгода после конфликта Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Основатель культурной площадки "Арт Сядзіба" и магазина symbal.by Павел Белоус награжден памятным знаком имени Виктора Ивашкевича (1959—2013). Знак учрежден Партией БНФ и вручается ежегодно 27 июля, в годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Беларуси, за организацию наиболее значимых массовых акций. Белоус награжден за "Праздник Независимости" 25 марта в Минске по случаю 100-летия провозглашения Белорусской Народной Республики. "Это была одна из самых массовых и самых духовно сильных акций, организованных белорусским гражданским обществом за последние годы", — отметил, вручая знак, председатель Партии БНФ Григорий Костусев.