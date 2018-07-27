27.07.2018 18:39 Фото
Начало строительства белорусско-китайского производства по переработке зерна
27 июля в Пуховичском районе Минской области начато строительства белорусско-китайского производства по переработке зерна.
На снимках:
5 — вице-премьер Михаил Русый;
6 — директор Белорусской национальной биотехнологической корпорации Даниил Урицкий;
7 — председатель правления корпорации CITIC Group Чан Чжэньмин;
8 — министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц;
9 — посол Китая Цуй Цимин;
10 — заместитель министра энергетики Михаил Михадюк;
11 — заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина;
12 — первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский;
13 — Даниил Урицкий и заместитель генерального директора Белорусской национальной биотехнологической корпорации Надежда Котковец;
14 — председатель президиума НАНБ Владимир Гусаков.
На снимках:
5 — вице-премьер Михаил Русый;
6 — директор Белорусской национальной биотехнологической корпорации Даниил Урицкий;
7 — председатель правления корпорации CITIC Group Чан Чжэньмин;
8 — министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц;
9 — посол Китая Цуй Цимин;
10 — заместитель министра энергетики Михаил Михадюк;
11 — заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина;
12 — первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский;
13 — Даниил Урицкий и заместитель генерального директора Белорусской национальной биотехнологической корпорации Надежда Котковец;
14 — председатель президиума НАНБ Владимир Гусаков.