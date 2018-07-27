Гомель готовят к приезду Лукашенко

Последний месяц в Гомеле заметны массовые работы по благоустройству. Пик пришелся на 26 июля, потому что 27-го в городе ждут приезда Александра Лукашенко. Об этом говорят все в Гомеле, хотя официально данную информацию не подтверждали.



В четверг вечером возле новой клиники стояли машины с минскими номерами, автомобиль ГАИ с госгербом и даже знаменитый "Майбах" главы государства без номерного знака.