Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/28/966688/
Дата распечатки: 28.07.2018 09:24
 
28.07.2018 08:44 Общество

Лукашенко поздравил с 50-летием руководителя телерадиокомпании "Мир" Батыршина

Минск, 28 июля. Александр Лукашенко поздравил председателя межгосударственной телерадиокомпании "Мир" Радика Батыршина с 50-летием.

"Являясь талантливым журналистом и истинным профессионалом, вы смогли вписать немало ярких страниц в историю телевидения. Стали достойным ориентиром для молодого поколения журналистов, проявили глубокий патриотизм, работая в горячих точках", — говорится в поздравлении, которое цитирует пресс-служба президента.

По его словам, особой благодарности заслуживает вклад Батыршина в развитие сотрудничества и укрепление дружбы между братскими народами стран СНГ.

"Сегодня возглавляемый вами коллектив объединяет профессионалов, которые оперативно и объективно освещают современные мировые процессы. Для нас особенно важна ваша принципиальность в достоверном отображении фактов и событий, происходящих в Беларуси", — подчеркнул Лукашенко.

Батыршин родился в Уфе, окончил филологический факультет Башкирского государственного университета. Карьеру начинал в 1994 году в "Независимой газете" и на радио "Свобода" (факт работы на радиостанции в "Википедии" не указан). Работал в телекомпании НТВ в годы ее популярности (1995—2001), во Всероссийской государственной телерадиокомпании (2001—2007). Решением Совета глав правительств СНГ в 2007 году назначен председателем МТРК "Мир".

С Лукашенко Батыршин делал интервью в 2012 и 2017 годах.
Дмитрий Власов, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Суббота, 28 Июль 2018, 09:24
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск