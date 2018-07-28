Лукашенко поздравил с 50-летием руководителя телерадиокомпании "Мир" Батыршина

Минск, 28 июля. Александр Лукашенко поздравил председателя межгосударственной телерадиокомпании "Мир" Радика Батыршина с 50-летием.



"Являясь талантливым журналистом и истинным профессионалом, вы смогли вписать немало ярких страниц в историю телевидения. Стали достойным ориентиром для молодого поколения журналистов, проявили глубокий патриотизм, работая в горячих точках", — говорится в поздравлении, которое цитирует пресс-служба президента.



По его словам, особой благодарности заслуживает вклад Батыршина в развитие сотрудничества и укрепление дружбы между братскими народами стран СНГ.



"Сегодня возглавляемый вами коллектив объединяет профессионалов, которые оперативно и объективно освещают современные мировые процессы. Для нас особенно важна ваша принципиальность в достоверном отображении фактов и событий, происходящих в Беларуси", — подчеркнул Лукашенко.



Батыршин родился в Уфе, окончил филологический факультет Башкирского государственного университета. Карьеру начинал в 1994 году в "Независимой газете" и на радио "Свобода" (факт работы на радиостанции в "Википедии" не указан). Работал в телекомпании НТВ в годы ее популярности (1995—2001), во Всероссийской государственной телерадиокомпании (2001—2007). Решением Совета глав правительств СНГ в 2007 году назначен председателем МТРК "Мир".



С Лукашенко Батыршин делал интервью в 2012 и 2017 годах.