Лукашенко: Сотрудничество с Перу имеет существенный, но пока мало использованный потенциал

Минск, 28 июля. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Перу Мартина Альберто Вискарру Корнехо с национальным праздником этой страны — Днем независимости.



В послании Лукашенко "подтвердил заинтересованность Беларуси в активизации связей с Перу", сообщила его пресс-служба. "Двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах имеет существенный, но пока мало использованный потенциал", — считает белорусский руководитель.



Он выразил уверенность, что совместными усилиями удастся "достигнуть взаимовыгодных результатов и вывести белорусско-перуанские отношения на качественно новый уровень".