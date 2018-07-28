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Дата распечатки: 28.07.2018 10:45
 
28.07.2018 09:27 Общество

Под Минском опрокинулся пассажирский автобус (обновлено)

Минск, 27 июля. Автобус "МАЗ" с пассажирами опрокинулся под Минском во второй половине дня 27 июля.

ЧП произошло возле деревни Хатежино. На фотографиях видно, что на узкой дороге автобус съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся на левый бок.

По информации МЧС, сообщение о ДТП поступило в 17.32. Работники ведомства деблокировали двух пассажиров. Всего в автобусе находилось 23 пассажира, пять из которых с травмами различной степени тяжести госпитализированы.
БелаПАН.

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Суббота, 28 Июль 2018, 10:45
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