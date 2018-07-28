Под Минском опрокинулся пассажирский автобус (обновлено)

Минск, 27 июля. Автобус "МАЗ" с пассажирами опрокинулся под Минском во второй половине дня 27 июля.



ЧП произошло возле деревни Хатежино. На фотографиях видно, что на узкой дороге автобус съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся на левый бок.



По информации МЧС, сообщение о ДТП поступило в 17.32. Работники ведомства деблокировали двух пассажиров. Всего в автобусе находилось 23 пассажира, пять из которых с травмами различной степени тяжести госпитализированы.