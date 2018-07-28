28.07.2018 09:43 Общество
В Ждановичах спасен рабочий, потерявший сознание в спусковой шахте насосной станции
Минск, 28 июля. Сотрудники МЧС спасли рабочего по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, который потерял сознание в 15-метровой спусковой шахте канализационно-насосной станции в Ждановичах (Минский район).
ЧП произошло днем 27 июля. Пострадавший госпитализирован, сообщило Минское областное управление МЧС.
ЧП произошло днем 27 июля. Пострадавший госпитализирован, сообщило Минское областное управление МЧС.