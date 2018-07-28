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Дата распечатки: 28.07.2018 10:51
 
28.07.2018 09:43 Общество

В Ждановичах спасен рабочий, потерявший сознание в спусковой шахте насосной станции

Минск, 28 июля. Сотрудники МЧС спасли рабочего по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, который потерял сознание в 15-метровой спусковой шахте канализационно-насосной станции в Ждановичах (Минский район).

ЧП произошло днем 27 июля. Пострадавший госпитализирован, сообщило Минское областное управление МЧС.
БелаПАН.

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