Всемирный банк: В Беларуси нужно отменить госрегулирование цен

Минск, 28 июля. В Беларуси следует отказаться от практики административного регулирования цен. Такая рекомендация приводится в "Комплексном диагностическом исследовании экономики Республики Беларусь", которое подготовил Всемирный банк.

"Административный контроль цен на социально значимые товары и другие ограничения, такие как требования к организациям розничной торговли по реализации продукции местного производства, нужно устранить, чтобы обеспечить формирование цен на рыночных принципах", — считает Всемирный банк.



На эти шаги, по мнению экспертов банка, следует пойти, чтобы создать благоприятные условия для развития частного сектора.



Согласно оценкам Всемирного банка, рынки в Беларуси регулируются многочисленными нормативными актами, которые увеличивают издержки входа на рынок и ведения бизнеса.



"Некоторые отраслевые нормативные правовые акты являются обременительными — например, в авиационном сообщении, секторах телекоммуникаций, частных медицинских услуг, высшего образования и строительства, что не способствуют приходу на рынок или расширению бизнеса многих компаний", — констатируют эксперты ВБ.



По мнению банка, развитию частного сектора в стране многие годы не уделялось должного внимания, поэтому уровень занятости в негосударственном секторе один из самых низких в регионе.



"После распада Советского Союза Беларусь пошла по пути поэтапной трансформации, который характеризовался медленными темпами развития частного сектора и ограниченными реформами системы управления госпредприятиями", — отмечают эксперты Всемирного банка.



Одним из последствий такой политики являются довольно низкие темпы роста частного сектора, говорится в исследовании.



По оценке Всемирного банка, спустя четверть века после провозглашения независимости доля госсектора в ВВП Беларуси остается значительной (42,8%), на госпредприятиях трудится почти половина занятого населения, госсектор выпускает более 75% промышленной продукции.