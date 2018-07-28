Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/28/966700/
Дата распечатки: 28.07.2018 12:19
 
28.07.2018 11:01 Экономика

Всемирный банк: В Беларуси нужно отменить госрегулирование цен

Минск, 28 июля. В Беларуси следует отказаться от практики административного регулирования цен. Такая рекомендация приводится в "Комплексном диагностическом исследовании экономики Республики Беларусь", которое подготовил Всемирный банк.
"Административный контроль цен на социально значимые товары и другие ограничения, такие как требования к организациям розничной торговли по реализации продукции местного производства, нужно устранить, чтобы обеспечить формирование цен на рыночных принципах", — считает Всемирный банк.

На эти шаги, по мнению экспертов банка, следует пойти, чтобы создать благоприятные условия для развития частного сектора.

Согласно оценкам Всемирного банка, рынки в Беларуси регулируются многочисленными нормативными актами, которые увеличивают издержки входа на рынок и ведения бизнеса.

"Некоторые отраслевые нормативные правовые акты являются обременительными — например, в авиационном сообщении, секторах телекоммуникаций, частных медицинских услуг, высшего образования и строительства, что не способствуют приходу на рынок или расширению бизнеса многих компаний", — констатируют эксперты ВБ.

По мнению банка, развитию частного сектора в стране многие годы не уделялось должного внимания, поэтому уровень занятости в негосударственном секторе один из самых низких в регионе.

"После распада Советского Союза Беларусь пошла по пути поэтапной трансформации, который характеризовался медленными темпами развития частного сектора и ограниченными реформами системы управления госпредприятиями", — отмечают эксперты Всемирного банка.

Одним из последствий такой политики являются довольно низкие темпы роста частного сектора, говорится в исследовании.

По оценке Всемирного банка, спустя четверть века после провозглашения независимости доля госсектора в ВВП Беларуси остается значительной (42,8%), на госпредприятиях трудится почти половина занятого населения, госсектор выпускает более 75% промышленной продукции.
Дмитрий Заяц, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Суббота, 28 Июль 2018, 12:19
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск