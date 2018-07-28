На Березовской ГРЭС сгорело 35 метров изоляции электрокабелей

Минск, 28 июля. 35 погонных метров изоляции электрических кабелей повреждено в результате пожара на Березовской ГРЭС в Белоозерске (Брестская область).



По информации Брестского областного управления МЧС, 27 июля в 22.22 загорелась кабельная линия электропередачи на открытой эстакаде (металлический каркас на железобетонных опорах, высота 5 м) между открытыми распределительными устройствами 330 кВ и 110 кВ.



Рассматриваемая версия причины пожара — пробой кабельной муфты. На энергоснабжение потребителей инцидент не повлиял, отмечается в релизе.