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Дата распечатки: 28.07.2018 12:18
 
28.07.2018 11:17 Общество

На Березовской ГРЭС сгорело 35 метров изоляции электрокабелей

Минск, 28 июля. 35 погонных метров изоляции электрических кабелей повреждено в результате пожара на Березовской ГРЭС в Белоозерске (Брестская область).

По информации Брестского областного управления МЧС, 27 июля в 22.22 загорелась кабельная линия электропередачи на открытой эстакаде (металлический каркас на железобетонных опорах, высота 5 м) между открытыми распределительными устройствами 330 кВ и 110 кВ.

Рассматриваемая версия причины пожара — пробой кабельной муфты. На энергоснабжение потребителей инцидент не повлиял, отмечается в релизе.
БелаПАН.

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