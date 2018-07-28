28.07.2018 13:58 Политика
После публикации в Naviny.by главе дипмиссии Беларуси в Бишкеке вручена нота протеста в связи с нахождением и деятельностью на белорусской территории осужденного в Кыргызстане на пожизненный срок бывшего премьера Усенова
Минск, 28 июля. В Министерство иностранных дел Кыргызстана 28 июля был вызван временный поверенный в делах Беларуси Сергей Иванов.
Ему передана нота, в которой выражается "протест нахождению и осуществлению деятельности на территории Республики Беларусь осужденного в Кыргызстане на пожизненный срок Данияра Усенова, что является абсолютно неприемлемым".
Дипломат был вызван "в связи с публикациями в средствах массовой информации Республики Беларусь и Кыргызской Республики касательно участия бывшего премьер-министра КР Данияра Усенова под именем Даниил Урицкий в публичных мероприятиях с участием представителей официальных властей Республики Беларусь".
"Кыргызская сторона с сожалением отметила, что, несмотря на нацеленность кыргызской стороны в последние годы на активизацию двустороннего кыргызско-белорусского сотрудничества по всем направлениям, взаимное участие в интеграционных объединениях, таких как СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, продолжение поддержки официальным Минском деятельности осужденных бывших высокопоставленных чиновников Кыргызстана на территории Беларуси в очередной раз наносит ущерб двусторонним дружественным отношениям, вызывает недовольство со стороны кыргызской общественности, ранит чувства родных и близких погибших и пострадавших в ходе событий 7 апреля 2010 года", — заявляет МИД страны.
Бишкек вновь призвал белорусские власти "изменить свой подход к данной ситуации и выполнять принятые на себя международные обязательства, что будет соответствовать принципам дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, заложенным в основополагающих двусторонних документах".
27 июля человек по имени Даниил Урицкий, внешне очень похожий на Данияра Усенова, в качестве главы Белорусской национальной биотехнологической корпорации принял участие в торжественной церемонии старта строительства нового производства в Пуховичском районе Минской области.
Нынешние власти Кыргызстана утверждают, что бежавший из страны Усенов проживает в Беларуси под другим именем — в 2016 году ему был выдан паспорт на имя Даниила Урицкого.
После официальных мероприятий интернет-газете БелаПАН Naviny.by удалось пообщаться с Урицким. На вопрос, является ли он на самом деле бывшим премьер-министром Кыргызстана, Урицкий ответил: "У киргизов и спрашивайте". На дополнительные вопросы Урицкий не захотел отвечать. Однако буквально через минуту он через молодого человека попросил корреспондентов вернуться и отложить в сторону камеру и диктофон. Только после этого он согласился говорить. Директор БНБК показал белорусский паспорт на имя Даниила Урицкого. На просьбу опровергнуть информацию, что он является Данияром Усеновым, отвечал уклончиво. Позже не под диктофонную запись он позволил процитировать себя следующим образом: "Я слышал, что Данияр Усенов, премьер-министр Республики Кыргызстан, умер в 2013 году в Малайзии".
Ранее информацию о том, что Усенов и Урицкий — это один и тот же человек, Naviny.by подтвердил информированный источник. В посольстве Кыргызстана в Минске также в курсе, что Усенов получил белорусский паспорт на имя Урицкого.
Данияр Усенов возглавлял Администрацию президента, а затем и правительство Кыргызстана с января 2009 года по апрель 2010 года, когда у власти находился Курманбек Бакиев. После антиправительственных выступлений, в ходе которых в Бишкеке, по официальным данным, погибло 84 человека, произошла смена власти. Усенов покинул страну.
Впоследствии новые власти Кыргызстана в отношении Усенова возбудили уголовное дело, он был заочно осужден на пожизненное заключение за превышение должностных полномочий и соучастие в убийстве. Родственники погибших в Бишкеке в апреле 2010-го настаивают на экстрадиции Усенова на родину.
Ранее в Беларуси обосновался и Курманбек Бакиев. Он получил белорусское гражданство. В Кыргызстане неоднократно требовали выдать его, но белорусские власти в этом отказывают.
Ему передана нота, в которой выражается "протест нахождению и осуществлению деятельности на территории Республики Беларусь осужденного в Кыргызстане на пожизненный срок Данияра Усенова, что является абсолютно неприемлемым".
Дипломат был вызван "в связи с публикациями в средствах массовой информации Республики Беларусь и Кыргызской Республики касательно участия бывшего премьер-министра КР Данияра Усенова под именем Даниил Урицкий в публичных мероприятиях с участием представителей официальных властей Республики Беларусь".
"Кыргызская сторона с сожалением отметила, что, несмотря на нацеленность кыргызской стороны в последние годы на активизацию двустороннего кыргызско-белорусского сотрудничества по всем направлениям, взаимное участие в интеграционных объединениях, таких как СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, продолжение поддержки официальным Минском деятельности осужденных бывших высокопоставленных чиновников Кыргызстана на территории Беларуси в очередной раз наносит ущерб двусторонним дружественным отношениям, вызывает недовольство со стороны кыргызской общественности, ранит чувства родных и близких погибших и пострадавших в ходе событий 7 апреля 2010 года", — заявляет МИД страны.
Бишкек вновь призвал белорусские власти "изменить свой подход к данной ситуации и выполнять принятые на себя международные обязательства, что будет соответствовать принципам дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, заложенным в основополагающих двусторонних документах".
27 июля человек по имени Даниил Урицкий, внешне очень похожий на Данияра Усенова, в качестве главы Белорусской национальной биотехнологической корпорации принял участие в торжественной церемонии старта строительства нового производства в Пуховичском районе Минской области.
Нынешние власти Кыргызстана утверждают, что бежавший из страны Усенов проживает в Беларуси под другим именем — в 2016 году ему был выдан паспорт на имя Даниила Урицкого.
После официальных мероприятий интернет-газете БелаПАН Naviny.by удалось пообщаться с Урицким. На вопрос, является ли он на самом деле бывшим премьер-министром Кыргызстана, Урицкий ответил: "У киргизов и спрашивайте". На дополнительные вопросы Урицкий не захотел отвечать. Однако буквально через минуту он через молодого человека попросил корреспондентов вернуться и отложить в сторону камеру и диктофон. Только после этого он согласился говорить. Директор БНБК показал белорусский паспорт на имя Даниила Урицкого. На просьбу опровергнуть информацию, что он является Данияром Усеновым, отвечал уклончиво. Позже не под диктофонную запись он позволил процитировать себя следующим образом: "Я слышал, что Данияр Усенов, премьер-министр Республики Кыргызстан, умер в 2013 году в Малайзии".
Ранее информацию о том, что Усенов и Урицкий — это один и тот же человек, Naviny.by подтвердил информированный источник. В посольстве Кыргызстана в Минске также в курсе, что Усенов получил белорусский паспорт на имя Урицкого.
Данияр Усенов возглавлял Администрацию президента, а затем и правительство Кыргызстана с января 2009 года по апрель 2010 года, когда у власти находился Курманбек Бакиев. После антиправительственных выступлений, в ходе которых в Бишкеке, по официальным данным, погибло 84 человека, произошла смена власти. Усенов покинул страну.
Впоследствии новые власти Кыргызстана в отношении Усенова возбудили уголовное дело, он был заочно осужден на пожизненное заключение за превышение должностных полномочий и соучастие в убийстве. Родственники погибших в Бишкеке в апреле 2010-го настаивают на экстрадиции Усенова на родину.
Ранее в Беларуси обосновался и Курманбек Бакиев. Он получил белорусское гражданство. В Кыргызстане неоднократно требовали выдать его, но белорусские власти в этом отказывают.