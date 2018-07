Лукашенко: В Беларуси рассчитывают создать на основе государственной собственности компанию, функционирующую по принципам китайской корпорации CITIC Group

Минск, 28 июля. В Беларуси рассчитывают создать на основе государственной собственности компанию, функционирующую по принципам китайской корпорации CITIC Group, заявил Александр Лукашенко 28 июля на встрече с председателем правления корпорации Чан Чжэньмином.



"Я прежде всего хочу вас поздравить с великим успехом: вы ведущая компания в мире. Я откровенно завидую Китайской Народной Республике, что она обладает такими компаниями. Был бы очень вам благодарен, если бы вы подсказали нам, каким образом на основе государственной собственности создать подобную компанию в Беларуси. Пусть не такую огромную, но на таких же принципах, как функционирует ваша компания", — приводит слова Лукашенко пресс-служба президента. Обращаясь к ответственным за эти вопросы должностным лицам страны, он подчеркнул, что пора начинать работу в этом направлении.



"Нигде никогда не скрывал, ни у вас в Китайской Народной Республике на переговорах с моим другом Си Цзиньпином, ни здесь в Беларуси, ни в России, ни в Америке, что с величайшим уважением отношусь к вам и вашей компании. Я просто горд, говорю это от имени белорусского народа, что мы сотрудничаем с такой великой компанией", — сказал белорусский руководитель.



CITIC Group уже реализовала в Беларуси несколько проектов. "Пусть масштабы этих проектов — не масштабы вашей компании, но это начало. Я вас благодарю за то, что вы помогли создать у нас в Беларуси впервые за нашу независимую историю автомобильный завод. Насколько я информирован, там дела идут неплохо. Думаю, если мы с вами подключимся, они будут еще лучше", — считает Лукашенко. Он поблагодарил CITIC Group за помощь в модернизации белорусских цементных заводов и Оршанского льнокомбината.



Сейчас китайская корпорация приступает к организации в Беларуси высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла. Именно для этого и приехал в Минск председатель правления китайской корпорации Чан Чжэньмин, отмечается в релизе. Лукашенко "признался, что внимательно следил за его визитом и началом строительства комбината". "Это не только на меня, но и на весь белорусский народ произвело серьезное впечатление, — заявил он. — Отрадно, что сырье белорусское, а рынок мировой. Хорошо, что вы инвестируете в создание этого комбината".



Лукашенко приветствовал заинтересованность китайской стороны в производстве сельскохозяйственных продуктов на территории Беларуси для их последующей поставки в КНР. "Я вам гарантирую, что в соответствии с нашей договоренностью мы очень быстро определимся со структурой подобного предприятия, или же организации, или же системы, которая будет заниматься производством, поставками и реализацией продукции в Китайской Народной Республике. Мы готовы с вами пойти на совместную работу, чтобы создать подобное предприятие в Беларуси. У нас для этого все есть", — подчеркнул официальный лидер.



Он заверил главу правления CITIC Group, что инвестиции корпорации в белорусскую экономику дадут свои результаты. "Вы за то, что пришли в Беларусь, можете не беспокоиться. Ваша качественная, ответственная работа по договору — это полная гарантия моей поддержки деятельности здесь, в Беларуси. Вы на это всегда можете рассчитывать, — сказал Лукашенко. — Я вам это говорю от души, и я буду так поступать. Я вам гарантирую полную безопасность ваших инвестиций и действий в Республике Беларусь".



Чан Чжэньмин заявил, что его компания выполнит все взятые на себя обязательства. "Мы видим нашу задачу в воплощении в жизнь тех договоренностей, которые были достигнуты между главами наших государств, — отметил он. — Что касается реализации весьма значимого для Беларуси проекта по созданию высокотехнологичного агропромышленного комплекса, мы непременно приложим максимальные усилия для своевременного и качественного выполнения наших работ".



Реализацией проекта в Пуховичском районе Минской области занимается созданное по указу президента ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" (БНБК). В состав ее акционеров входят крупные китайские компании CITIC International Investments Ltd. (20%) и COFCO Corporation (9%). Беларуси принадлежит 25%, российской компании "Вирен-Инвест" — 1%. Оставшиеся 45% контролируют две шотландские (Maxforce LP и Altastar LP) и две эмиратские (Al Salaam Biotech Investments Ltd. и Al Ziad Agro Investments Ltd.) компании. За ними могут стоять интересы бывшего руководства Кыргызстана, которому приписывают идею по созданию агропромышленного комплекса.



БНБК возглавляет Даниил Урицкий, который, по утверждению властей Кыргызстана, является беглым премьер-министром страны Данияром Усеновым. На родине он приговорен к пожизненному заключению. 27 июля в беседе с корреспондентом интернет-газеты БелаПАН Naviny.by после торжественной церемонии начала строительства бизнесмен отрицал, что ранее был Усеновым. 28 июля МИД Кыргызстана передал главе белорусской дипмиссии в Бишкеке ноту протеста в связи с нахождением и деятельностью Усенова на территории Беларуси.