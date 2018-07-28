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Дата распечатки: 28.07.2018 17:12
 
28.07.2018 15:29 Политика, Безопасность

Макей и Лавров обсудили "текущие вопросы деятельности ОДКБ"

Минск, 28 июля. "Текущие вопросы деятельности ОДКБ" обсудили 28 июля в телефонном разговоре министры иностранных дел Беларуси Владимир Макей и России Сергей Лавров.

Сообщение о беседе опубликовало российское внешнеполитическое ведомство. Подробности не приводятся.

Разговор состоялся после ареста в Армении генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова.

Хачатуров, в 2008—2016 годах возглавлявший Главный штаб Вооруженных сил Армении, а в 2017-м занявший должность генсека ОДКБ, обвинен новыми армянскими властями в свержении конституционного строя в предварительном сговоре с другими лицами. Речь идет о событиях десятилетней давности. Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и, по официальным данным, проиграл их, проводила с 20 февраля в центре Еревана митинги протеста. 1 и 2 марта произошли столкновения митингующих с полицией, в результате которых погибло 10 человек и более 200 было ранено.

В 1989—1992 годах Хачатуров был командиром отдельной артиллерийской бригады танковой армии Белорусского военного округа.

Адвокат Хачатурова заявил, что его клиент будет отпущен после внесения залога в размере 5 млн драмов (10,4 тыс. долларов США).

Ситуация вокруг Хачатурова обсуждалась 28 июля в ходе телефонного разговора Александра Лукашенко и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Беседа состоялась по инициативе армянской стороны. В 2008 году Пашинян был членом предвыборного штаба Тер-Петросяна. После беспорядков был объявлен в розыск. В 2009 году сдался властям, в январе 2010-го получил семь лет лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков, затем срок был сокращен вдвое, а в мае 2011-го Пашинян вышел на свободу по амнистии.

Помимо Хачатурова к ответственности привлечен бывший президент страны Роберт Кочарян.
БелаПАН.

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