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Дата распечатки: 28.07.2018 20:14
 
28.07.2018 19:27 Безопасность

В Бресте в преддверии Дня десантников откроют тематический фонарь

Минск, 28 июля. 29 июля, в преддверии Дня десантников и сил специальных операций в Бресте на территории Парка культуры и отдыха в состоится торжественное открытие тематического фонаря.

Как сообщает Министерство обороны Беларуси, проект реализован совместно с российскими коллегами "и демонстрирует не только связь десантников всех поколений, пропаганду воинской службы, но и символизирует честь, мужество, воинскую доблесть -- все лучшее качества, характеризующие воинов-десантников".

Авторы данного фонаря постарались, чтобы его внешний вид и содержание были интересны всем возрастным категориям граждан, являющихся гостями паркового комплекса. Надеемся, что он будет не только способствовать созданию отличного настроения у посетителей, но и поможет подрастающему поколению определиться с выбором будущей профессии.

На церемонии открытия будут присутствовать командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Вадим Денисенко, делегация от Российской Федерации во главе с генерал-полковником Владимиром Шамановым, ветераны и представители городских властей.

БелаПАН.

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Суббота, 28 Июль 2018, 20:14
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