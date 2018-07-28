Глава Минобороны Беларуси принял участие в открытии Армейских международных игр -- 2018

Минск, 28 июля. 28 июля в подмосковном военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил Росси "Патриот" стартовали IV Армейские международные игры-2018.



По приглашению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков принял участие в церемонии открытия игр.



Игры пройдут с 28 июля по 11 августа одновременно на 24 полигонах 7 стран. В них примут участие 207 команд из 33 стран, представляющих Европу, Азию, Центральную и Латинскую Америки.



На "АрМИ-2918" Беларусь представляют 16 команд. Они примут участие в 16 из 28 конкурсов. Впервые -- в конкурсах "Соколиная охота" – соревновании расчетов беспилотных летательных аппаратов, "Уверенный прием" – соревновании подразделений связи, "Суворовский натиск" – соревновании экипажей боевых машин пехоты.



Один из конкурсов – "Снайперский рубеж" – проходит в Беларуси, на полигоне 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Открытие первенства также состоялось сегодня, 28 июля.



Беларусь принимает участие в Армейских международных играх с 2015 года.

