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Дата распечатки: 28.07.2018 20:14
 
28.07.2018 19:47 Общество

В Кричеве проводится проверка по факту распространения в интернете видео и фото парня с бензопилой в маске, гуляющего по городу

Минск, 28 июля. В Кричеве проводится проверка по факту распространения в интернете видео и фото парня с бензопилой в маске, который гулял по городу, сообщает 28 июля телеканал ОНТ. По информации УВД Могилевского облисполкома, этими материалами и их авторами заинтересовалась милиция. Личности парней уже установили.

"Пока размещенные в интернете сведения, будто парень с бензопилой напугал девушку, не подтверждаются", -- говорится в информации телеканала.

Сообщается, что парень размещал в социальной сети Instagram свои видео и фото, где он в маске на лице и с заведенной бензопилой в руках появляется на фоне различных мест райцентра.

Милиционеры установили личности трех 18-летних парней, жителей Кричева. Это они зарегистрировали аккаунт в соцсети, назвали его по имени Джона Крамера. Идея принадлежит одному из парней. Он купил в интернете необходимую маску, в которой друзья потом снимали свои видеоролики.

Парни признались в содеянносм, заверив, что снимали в безлюдных местах в позднее время. Они просто хотели прославиться в интернете, сообщает ОНТ.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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