В Кричеве проводится проверка по факту распространения в интернете видео и фото парня с бензопилой в маске, гуляющего по городу

Минск, 28 июля. В Кричеве проводится проверка по факту распространения в интернете видео и фото парня с бензопилой в маске, который гулял по городу, сообщает 28 июля телеканал ОНТ. По информации УВД Могилевского облисполкома, этими материалами и их авторами заинтересовалась милиция. Личности парней уже установили.



"Пока размещенные в интернете сведения, будто парень с бензопилой напугал девушку, не подтверждаются", -- говорится в информации телеканала.



Сообщается, что парень размещал в социальной сети Instagram свои видео и фото, где он в маске на лице и с заведенной бензопилой в руках появляется на фоне различных мест райцентра.



Милиционеры установили личности трех 18-летних парней, жителей Кричева. Это они зарегистрировали аккаунт в соцсети, назвали его по имени Джона Крамера. Идея принадлежит одному из парней. Он купил в интернете необходимую маску, в которой друзья потом снимали свои видеоролики.



Парни признались в содеянносм, заверив, что снимали в безлюдных местах в позднее время. Они просто хотели прославиться в интернете, сообщает ОНТ.

