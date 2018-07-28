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Дата распечатки: 28.07.2018 21:56
 
28.07.2018 20:46 Спорт

Белорусская теннисистка Саснович проиграла 17-летней сербке в полуфинале крупного турнира в Москве

Минск, 28 июля. Белорусская теннисистка Александра Саснович (42-е место в рейтинге ВТА) не смогла выйти в финал турнира в Москве с призовым фондом 750 тыс. долларов США.

В четвертом круге со счетом 2:6, 7:5, 5:7 она проиграла 17-летней Ольге Данилович из Сербии (187), попавшей в основную сетку как "лаки лузер".

В 1/16 финала "посеянная" под пятым номером Саснович победила шведку Йоханну Ларссон (85) — 6:1, 6:3, в 1/8 финала — представительницу хозяев Евгению Родину (84) — 7:5, 6:2, а в полуфинал она вышла без борьбы из-за отказа Анастасии Севастовой (20, третий номер "посева").
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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