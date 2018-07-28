Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/28/966736/
Дата распечатки: 28.07.2018 21:56
 
28.07.2018 21:10 Экономика

Глава корпорации CITIC Group: В Беларуси очень благоприятные условия для работы

Минск, 28 июля. В Беларуси очень благоприятные условия для работы, заявил глава китайской корпорации CITIC Group Чан Чжэньминь после встречи 28 июля в Минске с президентом Александром Лукашенко, сообщает телеканал СТВ.

"Между Китаем и Беларусью наблюдаем всепогодные партнерские отношения. Мы вели продуктивные переговоры с нашими белорусскими партнерами. Считаем, что в Беларуси очень благоприятные условия для работы. Уверен, есть большая взаимодополняемость между белорусским рынком и профилем нашей деятельности -- не только корпорации, но и всего Китая, -- сказал Чан Чжэньминь.

По его словам, сегодня двумя сторонами реализуются несколько проектов. Идет подготовка к участию в тендере по модернизации "Гродно Азот". Ведутся переговоры по поставке оборудования для "Славкалия". "Сегодня на встрече Александр Лукашенко дал нам поручение: в дальнейшем расширить сферы сотрудничества", -- отметил глава CITIC Group.

Напомним, на встрече Чан Чжэньминем Александр Лукашенко заверил главу правления CITIC Group, что инвестиции корпорации в белорусскую экономику дадут свои результаты. "Вы за то, что пришли в Беларусь, можете не беспокоиться. Ваша качественная, ответственная работа по договору — это полная гарантия моей поддержки деятельности здесь, в Беларуси. Вы на это всегда можете рассчитывать, — сказал Лукашенко. — Я вам это говорю от души, и я буду так поступать. Я вам гарантирую полную безопасность ваших инвестиций и действий в Республике Беларусь".

Чан Чжэньмин заявил, что его компания выполнит все взятые на себя обязательства. "Мы видим нашу задачу в воплощении в жизнь тех договоренностей, которые были достигнуты между главами наших государств, — отметил он. — Что касается реализации весьма значимого для Беларуси проекта по созданию высокотехнологичного агропромышленного комплекса, мы непременно приложим максимальные усилия для своевременного и качественного выполнения наших работ".

Как сообщалось ранее, реализацией проекта в Пуховичском районе Минской области занимается созданное по указу президента ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" (БНБК). В состав ее акционеров входят крупные китайские компании CITIC International Investments Ltd. (20%) и COFCO Corporation (9%). Беларуси принадлежит 25%, российской компании "Вирен-Инвест" — 1%. Оставшиеся 45% контролируют две шотландские (Maxforce LP и Altastar LP) и две эмиратские (Al Salaam Biotech Investments Ltd. и Al Ziad Agro Investments Ltd.) компании.

Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Суббота, 28 Июль 2018, 21:56
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск