Глава корпорации CITIC Group: В Беларуси очень благоприятные условия для работы

Минск, 28 июля. В Беларуси очень благоприятные условия для работы, заявил глава китайской корпорации CITIC Group Чан Чжэньминь после встречи 28 июля в Минске с президентом Александром Лукашенко, сообщает телеканал СТВ.



"Между Китаем и Беларусью наблюдаем всепогодные партнерские отношения. Мы вели продуктивные переговоры с нашими белорусскими партнерами. Считаем, что в Беларуси очень благоприятные условия для работы. Уверен, есть большая взаимодополняемость между белорусским рынком и профилем нашей деятельности -- не только корпорации, но и всего Китая, -- сказал Чан Чжэньминь.



По его словам, сегодня двумя сторонами реализуются несколько проектов. Идет подготовка к участию в тендере по модернизации "Гродно Азот". Ведутся переговоры по поставке оборудования для "Славкалия". "Сегодня на встрече Александр Лукашенко дал нам поручение: в дальнейшем расширить сферы сотрудничества", -- отметил глава CITIC Group.



Напомним, на встрече Чан Чжэньминем Александр Лукашенко заверил главу правления CITIC Group, что инвестиции корпорации в белорусскую экономику дадут свои результаты. "Вы за то, что пришли в Беларусь, можете не беспокоиться. Ваша качественная, ответственная работа по договору — это полная гарантия моей поддержки деятельности здесь, в Беларуси. Вы на это всегда можете рассчитывать, — сказал Лукашенко. — Я вам это говорю от души, и я буду так поступать. Я вам гарантирую полную безопасность ваших инвестиций и действий в Республике Беларусь".



Чан Чжэньмин заявил, что его компания выполнит все взятые на себя обязательства. "Мы видим нашу задачу в воплощении в жизнь тех договоренностей, которые были достигнуты между главами наших государств, — отметил он. — Что касается реализации весьма значимого для Беларуси проекта по созданию высокотехнологичного агропромышленного комплекса, мы непременно приложим максимальные усилия для своевременного и качественного выполнения наших работ".



Как сообщалось ранее, реализацией проекта в Пуховичском районе Минской области занимается созданное по указу президента ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" (БНБК). В состав ее акционеров входят крупные китайские компании CITIC International Investments Ltd. (20%) и COFCO Corporation (9%). Беларуси принадлежит 25%, российской компании "Вирен-Инвест" — 1%. Оставшиеся 45% контролируют две шотландские (Maxforce LP и Altastar LP) и две эмиратские (Al Salaam Biotech Investments Ltd. и Al Ziad Agro Investments Ltd.) компании.