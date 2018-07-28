Конгресс местных и региональных властей Совета Европы пройдет в Минске в сентябре

Минск, 28 июля. Конгресс местных и региональных властей Совета Европы пройдет в Минске 11—12 сентября. Об этом заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович 28 июля на встрече с маршалом сената Польши Станиславом Карчевским, сообщает пресс-служба верхней палаты.



"Мы впервые проводим такое мероприятие. Это для нас огромная ответственность. 47 стран участвуют в этих важных интеграционных структурах. У Польши есть хороший опыт регионального развития, именно по этим вопросам. Мы могли бы позаимствовать ваш опыт, чтобы успешно работать", — заявил Мясникович.



Что касается торгово-экономического сотрудничества с Польшей, то здесь еще есть значительные резервы, считает председатель Совета Республики. Товарооборот между странами в прошлом году вырос более чем на 20%. Хорошая динамика сохранилась и в этом году. В связи с этим Мясникович выразил уверенность, что заседание межправительственной комиссии двух стран, которое планируется провести осенью текущего года, придаст новый импульс развитию белорусско-польских контактов.



"Мы действительно рады встрече с вами на белорусской земле, и тот диалог, который сейчас идет с Польшей, для нас очень важен. Мы готовы инициировать новые предложения и идеи, тем более что они есть и у нас, и у вас", — подчеркнул спикер.



Он отметил, что Беларусь и Польшу сближают не только совместная граница, экономическое сотрудничество, межличностные контакты, но и общая ответственность за стабильность и безопасность в регионе.



"Сейчас у нас около 40 договоров и соглашений. Работа идет еще над 11 документами", — сказал Мясникович. Спикер также поблагодарил польских парламентариев за активное участие в мероприятиях, которые проводила Беларусь во время своего председательства в Центрально-Европейской инициативе в 2017 году.



Во время переговоров речь также шла о визите Мясниковича в Польшу осенью. Обсуждались возможности проведения в Белостоке совместного экономического форума.