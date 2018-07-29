Беларусь примет участие во Всемирном инвестиционном форуме Конференции ООН по торговле и развитию в Женеве

Минск, 29 июля. Беларусь примет участие во Всемирном инвестиционном форуме Конференции ООН по торговле и развитию, который состоится 22-26 октября в Женеве.



Как сообщает сайт Национального агентства инвестиций и приватизации, участники форума обсудят вопросы, касающиеся направления прямых иностранных инвестиций на цели устойчивого развития в новую эпоху глобализации и индустриализации.



Целевая аудитория форума — высокопоставленные члены глобального инвестиционного сообщества, в том числе главы государств и правительств, министры, руководители международных компаний и фондовых бирж, управляющие суверенными инвестиционными фондами, руководители агентств по привлечению инвестиций, эксперты в области международных инвестиций, руководители международных организаций, парламентарии, представители гражданского общества, ученые и СМИ.



Ожидается, что в этом году во Всемирном инвестиционном форуме примут участие более 5 тыс. человек..



В состав делегации Беларуси во главе с заместителем министра экономики Павлом Утюпиным войдут представители этого ведомства, Министерства финансов, Национального агентства инвестиций и приватизации, СЗАО "Компания по развитию индустриального парка "Великий камень", СЭЗ "Минск", СЭЗ "Гродноинвест" и постоянного представительства Республики Беларусь в Женеве.



23 октября состоится официальное открытие экспозиции страновых стендов Investment Village, где будет представлен и стенд Республики Беларусь. Мероприятие пройдет с участием высокопоставленных должностных лиц ООН и стран-партнеров.;.



В рамках форума будет организовано порядка 50 мероприятий, в том числе саммит глобальных лидеров, круглые столы с участием министров, конференции, презентации в формате TED, встречи в формате В2В и ряд других.



