В Оршанском районе перевернулся автобус с пассажирами

Минск, 29 июля. В Оршанском районе перевернулся пассажирский автобус "МАЗ".



Как сообщила ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла 28 июля примерно в 19.05 на пятом километре автодороги Н3115, вблизи деревни Савищино.



Автобус следовал по маршруту Орша – Грязивка. 56-летний водитель не справился с управлением — автобус съехал в кювет и перевернулся.



Один пассажир из 12 — женщина 1964 года рождения — с телесными повреждениями доставлена в травматологическое отделение местной больницы.



Проводится проверка.