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Дата распечатки: 29.07.2018 16:43
 
29.07.2018 15:58 Общество

В Оршанском районе перевернулся автобус с пассажирами

Минск, 29 июля. В Оршанском районе перевернулся пассажирский автобус "МАЗ".

Как сообщила ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла 28 июля примерно в 19.05 на пятом километре автодороги Н3115, вблизи деревни Савищино.

Автобус следовал по маршруту Орша – Грязивка. 56-летний водитель не справился с управлением — автобус съехал в кювет и перевернулся.

Один пассажир из 12 — женщина 1964 года рождения — с телесными повреждениями доставлена в травматологическое отделение местной больницы.

Проводится проверка.
БелаПАН.

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