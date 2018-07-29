29.07.2018 16:53 Общество
На понедельник из-за жары в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Минск, 29 июля. Белгидромет объявил на понедельник оранжевый уровень опасности.
Как прогнозируют синоптики, в дневные часы 30 июля на большей части территории республики максимальная температура воздуха достигнет плюс 30—32°С, в Минске максимальная температура воздуха достигнет плюс 30°С.
Как прогнозируют синоптики, в дневные часы 30 июля на большей части территории республики максимальная температура воздуха достигнет плюс 30—32°С, в Минске максимальная температура воздуха достигнет плюс 30°С.