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Дата распечатки: 29.07.2018 19:56
 
29.07.2018 18:50 Безопасность

Белорусский экипаж на "Танковом биатлоне" выиграл свой заезд

Минск, 29 июля. Белорусский экипаж на "Танковом биатлоне" в Подмосковье 29 июля выиграл свой заезд.

Как сообщает Министерство обороны, белорусские танкисты выступали в четвертом заезде, в котором также участвовали команды вооруженных сил Таджикистана и Сирии.

Белорусский экипаж, поразив все мишени и обогнав соперников на круг, показал лучшее предварительное время в заезде — 22 минуты 37 секунд.

БелаПАН.

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