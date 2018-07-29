Белорусский экипаж на "Танковом биатлоне" выиграл свой заезд

Минск, 29 июля. Белорусский экипаж на "Танковом биатлоне" в Подмосковье 29 июля выиграл свой заезд.



Как сообщает Министерство обороны, белорусские танкисты выступали в четвертом заезде, в котором также участвовали команды вооруженных сил Таджикистана и Сирии.



Белорусский экипаж, поразив все мишени и обогнав соперников на круг, показал лучшее предварительное время в заезде — 22 минуты 37 секунд.



