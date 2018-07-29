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Дата распечатки: 29.07.2018 19:56
 
29.07.2018 19:07 Безопасность

Под Брестом начался первый этап конкурса "Снайперский рубеж"

Минск, 29 июля. 29 июля на полигоне под Брестом начался первый этап конкурса "Снайперский рубеж" в рамках Армейских международных игр.

По информации Министерства обороны Беларуси, первый этап "Индивидуальный зачет" проводится с целью определения лучшего снайпера конкурса. По его результатам определяется рейтинг каждой команды, равный сумме мест снайперов команды за упражнения первого этапа и определяются восемь команд участников второго этапа конкурса.

В ходе сегодняшнего дня проведены три состязания: "Квалификация", "Стрельба на зачет" и "Снайпер в обороне". По итогам "КвалификациИ" белорусские снайпеЫа вошли в десятку лучших среди более чем 70 представителей 18 государств.

БелаПАН.

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