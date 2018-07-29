Минск, 29 июля. 29 июля на полигоне под Брестом начался первый этап конкурса "Снайперский рубеж" в рамках Армейских международных игр.



По информации Министерства обороны Беларуси, первый этап "Индивидуальный зачет" проводится с целью определения лучшего снайпера конкурса. По его результатам определяется рейтинг каждой команды, равный сумме мест снайперов команды за упражнения первого этапа и определяются восемь команд участников второго этапа конкурса.



В ходе сегодняшнего дня проведены три состязания: "Квалификация", "Стрельба на зачет" и "Снайпер в обороне". По итогам "КвалификациИ" белорусские снайпеЫа вошли в десятку лучших среди более чем 70 представителей 18 государств.



