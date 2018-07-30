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Дата распечатки: 30.07.2018 09:51
 
30.07.2018 08:14 Общество

Начинается суд над лидерами независимого профсоюза РЭП

Минск, 30 июля. Сегодня суд Советского района Минска начинает рассматривать уголовное дело в отношении председателя независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича и руководителя минской городской структуры организации Игоря Комлика.
Суд должен начаться в 11.30, заседания будут проходить в помещении суда Ленинского района — Доме правосудия.

Уголовное дело было возбуждено в августе прошлого года. Федынича и Комлика обвиняют по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты подоходного налога в особо крупном размере). По данным Следственного комитета, они незаконно открыли счет в литовском банке, на который поступала иностранная валюта от нерезидентов Беларуси. В 2011 году на этот счет поступило более 140 тыс. евро. Факты поступления денег не отражались в финансовой отчетности и налоговой декларации профсоюза. Сумма неуплаченных налогов оценивается более чем в 22 тыс. рублей.

Международные профцентры и белорусские правозащитные организации призывали власти Беларуси прекратить уголовное преследование Федынича и Комлика, считая его политическим. А сам Федынич предполагал, что "власть может использовать приговор по делу профсоюзов для зачистки перед президентскими выборами 2020 года".

При этом лидер независимого профсоюза подчеркнул: "Каким бы ни был приговор, РЭП будет работать. Профсоюз перестанет работать только в том случае, если потеряет поддержку людей. Сегодня каждый день к нам идет народ со своими проблемами".

Белорусский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) действует с 1990 года. Некоторое время он был одним из самых многочисленным и насчитывал порядка 275 тысяч членов. До 2003 года профсоюз РЭП формально входил в состав провластной Федерации профсоюзов Беларуси, оставаясь при этом самостоятельной в своих решениях организацией.

В настоящее время РЭП входит в состав Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП). Как следует из устава профсоюза, он является "республиканской самостоятельной общественной организацией, которая на добровольных началах объединяет работников предприятий, объединений, учреждений, организаций, работников и учащихся учебных заведений радиоэлектронной промышленности, других отраслей народного хозяйства Республики Беларусь, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности для защиты трудовых, социально-экономических прав и интересов своих членов". 
БелаПАН.

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