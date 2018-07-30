В Минске судят лидеров независимого профсоюза РЭП

Минск, 30 июля. В суде Советского района Минска 30 июля начались слушания уголовного дела в отношении председателя независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича и руководителя минской городской структуры организации Игоря Комлика.

Процесс под председательством судьи Марины Федоровой проходит в Доме правосудия, в помещении суда Ленинского района. В зале суда находится около 50 человек, еще несколько десятков — остались в коридоре, им не хватило места.



Гособвинители — Вадим Казей и Ирина Орловская.



Уголовное дело было возбуждено в августе прошлого года. Федынича и Комлика обвиняют по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты подоходного налога в особо крупном размере). По данным Следственного комитета, они незаконно открыли счет в литовском банке, на который поступала иностранная валюта от нерезидентов Беларуси. В 2011 году на этот счет поступило более 140 тыс. евро. Факты поступления денег не отражались в финансовой отчетности и налоговой декларации профсоюза. Сумма неуплаченных налогов оценивается более чем в 22 тыс. рублей.



Международные профцентры и белорусские правозащитные организации призывали власти Беларуси прекратить уголовное преследование Федынича и Комлика, считая его политическим. А сам Федынич предполагал, что "власть может использовать приговор по делу профсоюзов для зачистки перед президентскими выборами 2020 года".



При этом лидер независимого профсоюза подчеркнул: "Каким бы ни был приговор, РЭП будет работать. Профсоюз перестанет работать только в том случае, если потеряет поддержку людей. Сегодня каждый день к нам идет народ со своими проблемами".



Белорусский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) действует с 1990 года. До 2003 года профсоюз формально входил в состав провластной Федерации профсоюзов Беларуси, оставаясь при этом самостоятельной в своих решениях организацией, позже вошел в состав Белорусского конгресса демократических профсоюзов.