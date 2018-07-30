МАРТ вынес на общественное обсуждение проект указа о закупках за счет собственных средств

Минск, 30 июля. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) проводит общественное обсуждение проекта указа президента "О закупках товаров (работ, услуг) за счет собственных (внебюджетных) средств".

Как подчеркивают в министерстве, действующий порядок осуществления закупок за счет собственных средств регулируется нормами постановления правительства от 2012 года и решениями местных советов депутатов. "Одновременно субъекты, подпадающие под соответствующее правовое регулирование, в большинстве своем являются организациями, образующими основу белорусской экономики, получающими поддержку государства на развитие в различных формах — от субсидий до принятия поддерживающих мер на приобретение продукции таких организаций", — отмечается в обосновании проекта, размещенном на сайте ведомства.



Также говорится, что проведенный МАРТ мониторинг практики проведения процедур закупок за счет собственных (внебюджетных) средств показал, что законодательство в данной сфере регулирует лишь общие аспекты проведения закупок за счет собственных средств. Каждой организацией при этом устанавливаются особенности проведения закупок, характерные только для данной организации, что приводит к разрозненности подходов, ведет к созданию неравных условий для потенциальных участников, в том числе в одной и той же отрасли.



Основным нововведением проекта указа является закрепление понятия закупки с указанием, что к ней в том числе относится приобретение заказчиком товаров путем заключения договора финансовой аренды (лизинга). "Указанное положение распространит действие законодательства о закупках за счет собственных средств на соответствующие правоотношения и устранит имеющиеся разногласия по вопросу приобретения товаров в лизинг. При этом проект указа содержит два приложения: одно по закупкам из одного источника и второе по случаям исключения закупок из сферы регулирования закупок за счет собственных средств", — подчеркнули в МАРТ.



Проект указа предусматривает, что виды процедур закупок, условия их применения и проведения, требования к заключению и исполнению договоров на закупки, а также иные положения будут определяться в самостоятельно разрабатываемом заказчиком порядке. При этом вводится разделение процедур на конкурентные и неконкурентные.



Обсуждение проекта продлится до 8 августа.