В Витебской области предотвращено заказное убийство из мести

Минск, 30 июля. Сотрудники 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД Беларуси предотвратили совершение заказного убийства 21-летней женщины.



Как сообщает начальник отдела по борьбе с организованной преступностью 7-го управления ГУБОПиК Руслан Баязитов, о том, что гражданин Армении 1967 года рождения, проживающий в городском поселке Богушевск Сенненского района на основании вида на жительство, активно ищет исполнителя для заказного убийства, стало известно правоохранительным органам весной этого года. Целью наемного убийцы должна была стать 21-летняя односельчанка. Жизнь молодой женщины заказчик оценил в тысячу долларов.



В ходе детальной разработки поступившей информации сотрудниками ГУБОПиК было установлено, что мужчина год назад потерял 16-летнего сына в дорожно-транспортном происшествии. Автомобилем Ford Focus управляла жительница Богушевска. На закруглении дороги Ford зацепил обочину, водитель потеряла контроль над машиной, и ее вынесло на встречную полосу, где автомобиль на полной скорости врезался в "Ниву", за рулем которой был 75-летний мужчина. От полученных травм 17-летняя пассажирка Ford скончалась на месте, 16-летний юноша умер в больнице.



Виновником ДТП была признана женщина, управлявшая Ford. Судом ей было назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет с направлением в исправительную колонию-поселение в Гомельской области.



Исполнителя заказного убийства гражданин Армении искал как в Беларуси, так и в России. Сотрудниками ГУБОПиК был установлен гражданин Беларуси 1979 года рождения, проживающий в РФ, которому заказчиком было предложено исполнить данное преступление. Дальнейшая реализация преступного умысла проходила под контролем оперативных сотрудников.



Заказчик избегал телефонных разговоров и иных контактов через средства коммуникации, обсуждение всех вопросов проходило только при личных встречах, в ходе которых настаивал на совершении преступления. В качестве доказательства выполненной работы "киллер" предоставил фотографию жертвы с отчленением конечности, изготовленную при помощи фотомонтажа. Мучительная смерть была одним из необходимых условий договора.



После того как заказчик детально обговорил условия оплаты выполненной работы, он был задержан сотрудниками ГУБОПиК при силовой поддержке ОМОНа.



27 июля было возбуждено дело по ч. 4 ст. 16 и п. 12 ч. 2 ст. 139 УК.



Подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления арестован и находится в ИВС Витебска.