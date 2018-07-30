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Дата распечатки: 30.07.2018 16:06
 
30.07.2018 14:56 Общество

Задержана наркодилер, торговавшая наркотиками в Слуцком и Солигорском районах

Минск, 30 июля. Наркодилера задержали в Минской области.

Как сообщили в УВД Минского облисполкома, наркоконтролерам поступила информация о том, что в Слуцком и Солигорском районах появился реализатор сразу нескольких видов наркотических средств и психотропных веществ. В ходе проверки оперативники вышли на 29-летнюю женщину. Установлено, что она передавала незаконный товар из рук в руки исключительно знакомым. Задержание прошло во время встречи с одним из покупателей вблизи деревни Тесово Солигорского района.

В ходе первоначальной работы с задержанной установлено, что она привозила наркотики из-за границы, совершая сделки примерно раз в месяц. В ее так называемом прайс-листе были амфетамин, гашиш и оксибутират натрия.

По предварительной информации, нелегальным промыслом фигурантка занималась с января текущего года. Привозя в Беларусь уже расфасованный товар, ей оставалось только встретиться с покупателями и передать его, получив вознаграждение.

Из незаконного оборота в ходе операции изъято около 65 г гашиша, более 40 г амфетамина и 100 мл оксибутирата натрия.

Устанавливаются другие обстоятельства противоправной деятельности задержанной.

В отношении женщины возбуждено дело по ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров).
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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