Белорусские турагентства заявляют о "серьезных экономических трудностях" и просят изменить закон "О туризме"

Минск, 30 июля. Белорусские турагентства подготовили коллективное обращение на имя министра спорта и туризма Сергея Ковальчука, в котором заявляют, что столкнулись с серьезными экономическими трудностями и просят внести изменения и дополнения в закон "О туризме".



Под письмом, которое опубликовано на сайте Республиканского союза туристических организаций (РСТО), уже подписались руководители 45 туристических агентств Беларуси. Сбор подписей проходит в Минске, Гомеле, Пинске (Брестская область), Жлобине (Гомельская область), Витебске и Могилеве.



Как отмечают авторы письма, сегодня турагентства, работающие в Беларуси, столкнулись с серьезными экономическими трудностями, в том числе в связи с аннулированием туров крупным российским туроператором "Натали Турс".



"К сожалению, ни один туристический оператор на рынке Беларуси не может дать стопроцентную гарантию того, что в ближайшее время не станет банкротом, так как наша сфера очень подвержена влиянию внешних политических, климатических и экономических факторов", — говорится в письме. Его авторы подчеркивают, что "в такой плачевной ситуации" туристические агентства оказались в связи с пробелами в законодательстве, а именно в законе "О туризме", и считают необходимым внести в него поправки, которые позволили бы защитить как граждан, так и агентства от действий недобросовестных туроператоров.



Особенно важно, считают авторы обращения, уделить внимание защите прав турагентств в связи с тем, что госорганы чаще всего встают на сторону потребителей, а такие организации, как РСТО и Республиканский союз туриндустрии, лоббируют интересы туристических операторов, которые входят в состав данных организаций. "Соответственно, только туристические агентства остаются самым незащищенным и уязвимым звеном в цепи между туроператором и туристом", — говорится в документе.



Турагентства предлагают ввести механизмы обязательного страхования ответственности туроператоров, а также государственного страхового фонда по примеру Польши, Литвы и России. Отмечается, что в этих странах клиенты имеют стопроцентную гарантию покрытия расходов на поездку в случае банкротства туроператора.



Предлагается также дифференцировать размер страховых взносов для туроператоров согласно объему оказываемых услуг, чтобы сумма страхового покрытия полностью компенсировала убытки в случае банкротства, а также была подъемной не только для представительств крупных туристических операторов, но и для более мелких белорусских туроператоров. Кроме того, нужно разграничить ответственность туроператоров и турагентств перед третьими лицами, отрегулировать ответственность иностранного туроператора на территории Беларуси — через регистрацию и подписание договора ответственности туроператоров с Минспорта Беларуси. При этом все документы должны быть в открытом доступе. Необходимо также расширить полномочия Минспорта, предоставив ему право проверять дееспособность туроператора, наличие у него страхового фонда.



За последний месяц о прекращении деятельности заявили несколько туроператоров. Российская компания "Натали Турс" сообщила об отмене с 30 июня чартерных программ в Испанию, Италию, Грецию и Турцию. 4 июля компания объявила, что аннулирует заказы по 30 сентября включительно. Пострадало около 400 белорусских туристов, которые купили путевки у "Натали Турс".



О приостановке с 2 июля летних чартерных программ в Болгарию и Черногорию сообщил российский туроператор "Аврора-БГ". С 6 июля отменил все забронированные туры в Египет белорусский туроператор "Скай Флай Трэвел".