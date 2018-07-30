Минск, 30 июля. 24-летняя теннисистка Александра Саснович стала первой ракеткой Беларуси.

В новом рейтинге WTA, опубликованном 30 июля, Саснович занимает 35-е место (+7 позиций по сравнению с предыдущей версией), у нее 1.363 очка. Это лучший показатель среди белорусских теннисисток и лучший показатель в карьере Саснович.

На прошлой неделе спортсменка дошла до полуфинала крупного турнира в Москве с призовым фондом 750 тысяч долларов.

Двадцатилетняя Арина Соболенко, у которой долгое время был лучший рейтинг среди белорусок, расположилась сразу вслед за Саснович — на 36-й строчке (-1), у нее 1.330 очков. 19-летняя Вера Лапко (853) в новом рейтинге занимает 69-е место (0), 28-летняя Виктория Азаренко (601) — 108-е (+2).

Возглавляет рейтинг с ощутимым отрывом румынка Симона Халеп — 7.571 очко. На второй позиции датчанка Каролин Возняцки (6.660), на третьей — американка Слоан Стивенс (5.463).