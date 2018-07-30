В Боровлянах возбуждено уголовное дело в отношении организаторов борделя

Минск, 30 июля. Под Минском пресечена деятельность подпольного борделя.



По информации МВД, в ночь на 28 июля в поселке Боровляны Минского района сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми (ГУНиПТЛ) МВД пресекли деятельность подпольного борделя. Операция по его ликвидации проходила при поддержке милицейского спецназа.



"В ходе оперативно-розыскных мероприятий мы установили, что с 2016 по 2018 годы двое неработающих минчан снимали коттедж для проведения за вознаграждение закрытых секс-вечеринок. Клиентов искали среди знакомых, через объявления в интернете, соцсетях и мессенджерах. Стоимость входа для мужчин составляла от 200 до 370 рублей, для пары — 120 рублей. Представительницы слабого пола участвовали в мероприятии бесплатно. В последующем постоянным членам клуба предоставлялись скидки. Деньги посетители переводили на карточку, мобильный телефон или передавали лично организаторам", — сообщил заместитель начальника ГУНиПТЛ Дмитрий Цаюн.



Помимо случайных участников на вечеринках присутствовали проститутки, ведущие тематических конкурсов, бармены и другой обслуживающий персонал, услуги которого входили в стоимость посещения. Также в оплату включали алкоголь, еду, пользование сауной и бассейном.



На момент спецоперации в коттедже находились 34 мужчины и 18 девушек, среди них были супружеские пары и студенты. Возраст участников варьировался от 20 до 45 лет.



В отношении организаторов подпольного борделя Минским РОСК возбуждено дело по ч. 1 ст. 171 УК (организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией).



В ГУНиПТЛ отмечают, что в Беларуси участились подобные "мероприятия". "Есть информация, что различные свинг-вечеринки с элементами БДСМ, тематическими развратными конкурсами, участием представителей нетрадиционных сексуальных взглядов, в том числе сторонников ЛГБТ-сообщества, могли организовываться во многих регионах страны. Эти сведения проверяются. Однако уже очевидно, что под видом секс-вечеринок скрывается незаконная деятельность по организации и использованию занятия проституцией, по ее распространению, а также продвижению извращенных взглядов на отношения "мужчина — женщина". Чтобы не допустить этого, мы продолжим работать в данном направлении и будем пресекать факты противоправной деятельности", — заявил Цаюн.