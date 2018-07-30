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Дата распечатки: 30.07.2018 17:50
 
30.07.2018 17:08 Безопасность

Минобороны: Белорусские военнослужащие демонстрируют высокие результаты на Армейских международных играх — 2018

Минск, 30 июля. "Белорусские военнослужащие демонстрируют высокие результаты на Армейских международных играх — 2018", сообщает Министерство обороны.

Так, на полигоне Алабино в Подмосковье 29 июля белорусский экипаж на конкурсе "Танковый биатлон" успешно выступил в четвертом заезде на этапе "Индивидуальная гонка" со 100-процентным поражением мишеней и занял первое место в своем заезде.

В российском Дмитрове состоялся этап "Дог-биатлон" — индивидуальная гонка в конкурсе служебного собаководства "Верный друг". Белорусские военные кинологи и команда КНР заняли первое место, набрав равное количество баллов, второй результат показали военнослужащие России, третий — кинологи из Египта.

В первом этапе конкурса экипажей РХБ-разведки "Безопасная среда", проходящем в Костроме, белорусские военные специалисты показали второй результат, уступив команде из РФ.

По итогам этапа "Атлет" конкурса военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий "Воин Содружества", который проходит в Дилижане (Армения), команда белорусских военнослужащих показала второй результат среди шести стран-участниц.

Как ранее сообщалось, игры проходят с 28 июля по 11 августа на территории 7 государств. Всего в рамках АрМИ-2018 проводится 28 конкурсов, участие в которых принимают представители 33 стран.

Белорусские военнослужащие участвуют в 16 конкурсах, впервые — в конкурсах "Уверенный прием", "Соколиная охота" и "Суворовский натиск".

На территории Беларуси команды из 18 государств борются на этапах конкурса "Снайперский рубеж", который проходит на полигоне 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций Вооруженных сил под Брестом.
БелаПАН.

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