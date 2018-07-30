Главный бухгалтер предприятия в Столинском районе похитила более 50 тысяч рублей

Минск, 30 июля. Прокуратура Брестской области направила в суд Столинского района дело главного бухгалтера хозяйственного общества, обвиняемого в хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями по чч. 2, 3 и 4 ст. 210 УК.



По информации Генеральной прокуратуры, обвиняемая с февраля 2016 года по ноябрь 2017-го, используя электронный ключ и пароль системы электронных платежей, самовольно перечисляла с расчетного счета предприятия на свой карт-счет денежные средства в виде: заработной платы сверх суммы, установленной в трудовом договоре; материальной помощи; отпускных, которые ей не были положены; средств в счет возмещения расходов, якобы понесенных на хозяйственные нужды предприятия, которые в действительности она не несла.



Обвиняемая завладела деньгами предприятия в особо крупном размере — более чем 50 тысячами рублей.



Кроме того, главного бухгалтера обвиняют в том, что с ноября 2016 года по ноябрь 2017-го она не в полном объеме оприходовала по кассе предприятия и внесла на его расчетные счета наличные денежные средства, полученные от индивидуальных предпринимателей в качестве оплаты товарно-материальных ценностей. Таким образом она завладела 5 тысячами рублей, чем причинила ущерб хозяйственному обществу.



Она же в октябре 2017 года — феврале 2018-го похитила более 1,8 тысячи рублей организации, которые ей передали индивидуальные предприниматели в качестве арендной платы за предоставленные им помещения, платы за электроэнергию.



Женщина признала свою вину в полном объеме.



После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности должностного лица, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступлений, согласился с уголовно-правовой квалификацией противоправных деяний.



Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Брестской области.



Примененную ранее к обвиняемой меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.