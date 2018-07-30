30.07.2018 19:30 Политика
Генпрокуратура Кыргызстана по-прежнему добивается экстрадиции из Беларуси бывшего премьер-министра Усенова
Минск, 30 июля. Генеральная прокуратура Кыргызстана заявила, что по-прежнему добивается экстрадиции из Беларуси бывшего премьер-министра Данияра Усенова.
В сообщении ведомства от 30 июля отмечается, что 14 декабря 2017 года в Генеральную прокуратуру Беларуси было направлено ходатайство с просьбой принять меры по розыску и задержанию Усенова Д.Т., "сменившего свои анкетные данные на Урицкого Д.Т.".
6 марта 2018 года "Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в исполнении ходатайства Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики в отношении Д.Т. Усенова (Урицкого Д.Т.) отказано со ссылкой на статью 21 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002 года".
"Несмотря на данные обстоятельства", в марте 2018 года Генпрокуратура Кыргызстана в адрес Генеральной прокуратуры Беларуси направила запрос о выдаче Усенова Д.Т. (Урицкого Д.Т.) "для приведения приговора Первомайского районного суда г. Бишкек от 07.06.2013 года в исполнение, согласно которому Усенов Д.Т. в бытность работы мэра г. Бишкек заочно признан виновным и осужден за совершение преступлений, предусмотренных ст. 304 (злоупотребление должностным положением); ст. 305-2 (нарушение земельного законодательства Кыргызской Республики) УК КР к 15 годам лишения свободы, с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в колонии усиленного режима".
Постановлением судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Бишкекского городского суда от 11 февраля 2015 года "приговор суда первой инстанции в отношении Усенова Д.Т. оставлен в силе и вступил в законную силу".
"Кроме того, приговорами Военного суда Бишкекского гарнизона от 21.07.2014 года, судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Военного суда Кыргызской Республики от 23.05.2016 года, постановлением судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики от 29.07.2016 года Усенов Д.Т. заочно признан виновным и осужден в совершении преступлений, предусмотренных ст. 30 ч. 4 ст. 97 (соучастие в убийстве) УК КР, ст. 28 ст. 97 ч. 2 пп. 1, 3, 5, 6, 15 (покушение на убийство) УК КР; ст. 305 ч. 2 пп. 2, 4, 5 (превышение должностных полномочий) УК КР; ст. 304 ч. 2, ч. 3 п. 1, ч. 4 (злоупотребление должностным положением) УК КР, с окончательным определением наказания в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года, с отбыванием наказания в колонии усиленного режима", — отмечается в сообщении.
"В настоящее время, несмотря на то, что Генеральной прокуратурой Республики Беларусь принято решение об отказе в выдаче Усенова Д.Т., работа по его экстрадиции со стороны Генеральной прокуратуры республики продолжается", — подчеркивает киргизское правоохранительное ведомство.
28 июля в Министерство иностранных дел Кыргызстана был вызван временный поверенный в делах Беларуси Сергей Иванов.
Ему передана нота, в которой выражается "протест нахождению и осуществлению деятельности на территории Республики Беларусь осужденного в Кыргызстане на пожизненный срок Данияра Усенова, что является абсолютно неприемлемым".
Дипломат был вызван "в связи с публикациями в средствах массовой информации Республики Беларусь и Кыргызской Республики касательно участия бывшего премьер-министра КР Данияра Усенова под именем Даниил Урицкий в публичных мероприятиях с участием представителей официальных властей Республики Беларусь".
"Кыргызская сторона с сожалением отметила, что, несмотря на нацеленность кыргызской стороны в последние годы на активизацию двустороннего кыргызско-белорусского сотрудничества по всем направлениям, взаимное участие в интеграционных объединениях, таких как СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, продолжение поддержки официальным Минском деятельности осужденных бывших высокопоставленных чиновников Кыргызстана на территории Беларуси в очередной раз наносит ущерб двусторонним дружественным отношениям, вызывает недовольство со стороны кыргызской общественности, ранит чувства родных и близких погибших и пострадавших в ходе событий 7 апреля 2010 года", — заявил МИД страны.
Бишкек вновь призвал белорусские власти "изменить свой подход к данной ситуации и выполнять принятые на себя международные обязательства, что будет соответствовать принципам дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, заложенным в основополагающих двусторонних документах".
27 июля человек по имени Даниил Урицкий, внешне очень похожий на Данияра Усенова, в качестве главы Белорусской национальной биотехнологической корпорации принял участие в торжественной церемонии старта строительства нового производства в Пуховичском районе Минской области.
Нынешние власти Кыргызстана утверждают, что бежавший из страны Усенов проживает в Беларуси под другим именем — в 2016 году ему был выдан паспорт на имя Даниила Урицкого.
После официальных мероприятий интернет-газете БелаПАН Naviny.by удалось пообщаться с Урицким. На вопрос, является ли он на самом деле бывшим премьер-министром Кыргызстана, Урицкий ответил: "У киргизов и спрашивайте". На дополнительные вопросы Урицкий не захотел отвечать. Однако буквально через минуту он через молодого человека попросил корреспондентов вернуться и отложить в сторону камеру и диктофон. Только после этого он согласился говорить. Директор БНБК показал белорусский паспорт на имя Даниила Урицкого. На просьбу опровергнуть информацию, что он является Данияром Усеновым, отвечал уклончиво. Позже не под диктофонную запись он позволил процитировать себя следующим образом: "Я слышал, что Данияр Усенов, премьер-министр Республики Кыргызстан, умер в 2013 году в Малайзии".
Ранее информацию о том, что Усенов и Урицкий — это один и тот же человек,
Naviny.by подтвердил информированный источник. В посольстве Кыргызстана в Минске также в курсе, что Усенов получил белорусский паспорт на имя Урицкого.
Данияр Усенов возглавлял Администрацию президента, а затем и правительство Кыргызстана с января 2009 года по апрель 2010 года, когда у власти находился Курманбек Бакиев. После антиправительственных выступлений, в ходе которых в Бишкеке, по официальным данным, погибло 84 человека, произошла смена власти. Усенов покинул страну.
Впоследствии новые власти Кыргызстана в отношении Усенова возбудили уголовное дело, он был заочно осужден на пожизненное заключение за превышение должностных полномочий и соучастие в убийстве. Родственники погибших в Бишкеке в апреле 2010-го настаивают на экстрадиции Усенова на родину.
Ранее в Беларуси обосновался и Курманбек Бакиев. Он получил белорусское гражданство. В Кыргызстане неоднократно требовали выдать его, но белорусские власти в этом отказывают.
В сообщении ведомства от 30 июля отмечается, что 14 декабря 2017 года в Генеральную прокуратуру Беларуси было направлено ходатайство с просьбой принять меры по розыску и задержанию Усенова Д.Т., "сменившего свои анкетные данные на Урицкого Д.Т.".
6 марта 2018 года "Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в исполнении ходатайства Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики в отношении Д.Т. Усенова (Урицкого Д.Т.) отказано со ссылкой на статью 21 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002 года".
"Несмотря на данные обстоятельства", в марте 2018 года Генпрокуратура Кыргызстана в адрес Генеральной прокуратуры Беларуси направила запрос о выдаче Усенова Д.Т. (Урицкого Д.Т.) "для приведения приговора Первомайского районного суда г. Бишкек от 07.06.2013 года в исполнение, согласно которому Усенов Д.Т. в бытность работы мэра г. Бишкек заочно признан виновным и осужден за совершение преступлений, предусмотренных ст. 304 (злоупотребление должностным положением); ст. 305-2 (нарушение земельного законодательства Кыргызской Республики) УК КР к 15 годам лишения свободы, с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в колонии усиленного режима".
Постановлением судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Бишкекского городского суда от 11 февраля 2015 года "приговор суда первой инстанции в отношении Усенова Д.Т. оставлен в силе и вступил в законную силу".
"Кроме того, приговорами Военного суда Бишкекского гарнизона от 21.07.2014 года, судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Военного суда Кыргызской Республики от 23.05.2016 года, постановлением судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики от 29.07.2016 года Усенов Д.Т. заочно признан виновным и осужден в совершении преступлений, предусмотренных ст. 30 ч. 4 ст. 97 (соучастие в убийстве) УК КР, ст. 28 ст. 97 ч. 2 пп. 1, 3, 5, 6, 15 (покушение на убийство) УК КР; ст. 305 ч. 2 пп. 2, 4, 5 (превышение должностных полномочий) УК КР; ст. 304 ч. 2, ч. 3 п. 1, ч. 4 (злоупотребление должностным положением) УК КР, с окончательным определением наказания в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года, с отбыванием наказания в колонии усиленного режима", — отмечается в сообщении.
"В настоящее время, несмотря на то, что Генеральной прокуратурой Республики Беларусь принято решение об отказе в выдаче Усенова Д.Т., работа по его экстрадиции со стороны Генеральной прокуратуры республики продолжается", — подчеркивает киргизское правоохранительное ведомство.
28 июля в Министерство иностранных дел Кыргызстана был вызван временный поверенный в делах Беларуси Сергей Иванов.
Ему передана нота, в которой выражается "протест нахождению и осуществлению деятельности на территории Республики Беларусь осужденного в Кыргызстане на пожизненный срок Данияра Усенова, что является абсолютно неприемлемым".
Дипломат был вызван "в связи с публикациями в средствах массовой информации Республики Беларусь и Кыргызской Республики касательно участия бывшего премьер-министра КР Данияра Усенова под именем Даниил Урицкий в публичных мероприятиях с участием представителей официальных властей Республики Беларусь".
"Кыргызская сторона с сожалением отметила, что, несмотря на нацеленность кыргызской стороны в последние годы на активизацию двустороннего кыргызско-белорусского сотрудничества по всем направлениям, взаимное участие в интеграционных объединениях, таких как СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, продолжение поддержки официальным Минском деятельности осужденных бывших высокопоставленных чиновников Кыргызстана на территории Беларуси в очередной раз наносит ущерб двусторонним дружественным отношениям, вызывает недовольство со стороны кыргызской общественности, ранит чувства родных и близких погибших и пострадавших в ходе событий 7 апреля 2010 года", — заявил МИД страны.
Бишкек вновь призвал белорусские власти "изменить свой подход к данной ситуации и выполнять принятые на себя международные обязательства, что будет соответствовать принципам дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, заложенным в основополагающих двусторонних документах".
27 июля человек по имени Даниил Урицкий, внешне очень похожий на Данияра Усенова, в качестве главы Белорусской национальной биотехнологической корпорации принял участие в торжественной церемонии старта строительства нового производства в Пуховичском районе Минской области.
Нынешние власти Кыргызстана утверждают, что бежавший из страны Усенов проживает в Беларуси под другим именем — в 2016 году ему был выдан паспорт на имя Даниила Урицкого.
После официальных мероприятий интернет-газете БелаПАН Naviny.by удалось пообщаться с Урицким. На вопрос, является ли он на самом деле бывшим премьер-министром Кыргызстана, Урицкий ответил: "У киргизов и спрашивайте". На дополнительные вопросы Урицкий не захотел отвечать. Однако буквально через минуту он через молодого человека попросил корреспондентов вернуться и отложить в сторону камеру и диктофон. Только после этого он согласился говорить. Директор БНБК показал белорусский паспорт на имя Даниила Урицкого. На просьбу опровергнуть информацию, что он является Данияром Усеновым, отвечал уклончиво. Позже не под диктофонную запись он позволил процитировать себя следующим образом: "Я слышал, что Данияр Усенов, премьер-министр Республики Кыргызстан, умер в 2013 году в Малайзии".
Ранее информацию о том, что Усенов и Урицкий — это один и тот же человек,
Данияр Усенов возглавлял Администрацию президента, а затем и правительство Кыргызстана с января 2009 года по апрель 2010 года, когда у власти находился Курманбек Бакиев. После антиправительственных выступлений, в ходе которых в Бишкеке, по официальным данным, погибло 84 человека, произошла смена власти. Усенов покинул страну.
Впоследствии новые власти Кыргызстана в отношении Усенова возбудили уголовное дело, он был заочно осужден на пожизненное заключение за превышение должностных полномочий и соучастие в убийстве. Родственники погибших в Бишкеке в апреле 2010-го настаивают на экстрадиции Усенова на родину.
Ранее в Беларуси обосновался и Курманбек Бакиев. Он получил белорусское гражданство. В Кыргызстане неоднократно требовали выдать его, но белорусские власти в этом отказывают.