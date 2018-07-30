Бобруйчанину предъявлено обвинение в убийстве двух женщин

Минск, 30 июля. Главным следственным управлением Следственного комитета Беларуси продолжается расследование уголовного дела об убийстве двух женщин 20 июля в Бобруйске.



Задержанному, неоднократно судимому, предъявлено обвинение по пп. 1, 6 ч. 2 ст. 139 УК (убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью).



По данным следствия, 36-летний местный житель вместе с 27-летней и 26-летней женщинами распивал спиртные напитки в увеселительном заведении. После этого компания направилась домой к мужчине, где около 7 часов утра он нанес случайным знакомым удары молотком и ножом. От причиненных телесных повреждений женщины скончались на месте происшествия.



Мужчина вину признал полностью и дает показания следователям. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в СК.



Вынесено постановление о назначении в отношении обвиняемого комплексной стационарной психолого-психиатрической, сексологической и психофизиологической экспертизы, производство которой поручено специалистам Государственного комитета судебных экспертиз. Продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.