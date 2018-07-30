СК: Летом обостряется проблема травмирования и гибели детей

Минск, 30 июля. В период летних каникул в Беларуси проблема гибели и травмирования детей обостряется. Основываясь на анализе материалов проверок и возбужденных уголовных дел, Следственный комитет констатирует "незавидную регулярность фактов дорожно-транспортных происшествий с участием малолетних и несовершеннолетних, утоплений, бытовых, уличных и иных детских травм", говорится в сообщении СК.



Основными причинами, способствующими гибели и травматизму детей, следователи называют недосмотр со стороны взрослых, прежде всего родителей, невыполнение несовершеннолетними правил безопасного поведения — их собственная неосторожность и беспечность.



27 июля в 17.35 в агрогородке Лелюки Ивьевского района Гродненской области находящийся на летних каникулах у бабушки пятилетний мальчик выбежал на дорогу и попытался ухватиться за лестницу на корпусе бочки "МЖУ-20", перемещаемой по дороге трактором "Беларус 3022-ДЦ 1" под управлением 22-летнего механизатора сельскохозяйственного предприятия. Не удержавшись, ребенок упал на проезжую часть дороги, получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали.



В этот же день около 18 часов в городском поселке Россь Волковысского района Гродненской области девятилетний мальчик внезапно выехал на велосипеде со второстепенной дороги на главную. В результате на него совершил наезд управлявший служебной автомашиной "ГАЗ 3302" 35-летний водитель одного из предприятий района. Ребенку также потребовалась медицинская помощь в условиях стационара.



28 июля около 21.30 в реанимацию в Барановичах была госпитализирована с тяжелыми травмами четырехлетняя девочка. Следователи выяснили, что ребенок был на отдыхе у бабушки. Оставшись без присмотра взрослых, девочка залезла под стоявший на участке двуосный автомобильный прицеп. Травмы головы и спины получила в результате падения сцепного устройства.



29 июля в больницу с острой интоксикацией неясной этиологии госпитализирован пятилетний житель Гродненского района. Следователи рассматривают версию отравления ребенка водой во время купания в каркасном бассейне на участке жилого дома. После того как отец провел очистку воды в бассейне двойной дозой специального средства, ребенок плавал в нем на протяжении дня.



Еще один трагический случай произошел 29 июля в Шумилинском районе Витебской области. Купавшийся в реке вместе с ровесниками 15-летний подросток не рассчитал свои силы и начал тонуть. Дети поспешили позвать на помощь взрослых, однако спасти мальчика так и не удалось.