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Дата распечатки: 30.07.2018 22:19
 
30.07.2018 20:44 Общество

В Ле-Бурже прошли мероприятия по случаю велопробега французского гражданина через Беларусь в память о подвиге авиаполка "Нормандия-Неман"

Минск, 30 июля. Сотрудники белорусского посольства во Франции 30 июля приняли участие в мероприятиях в Ле-Бурже (Франция), приуроченных к 5000-километровому велопробегу французского гражданина Жонаса Берто из Франции через Беларусь в Россию в память о подвиге авиаполка "Нормандия-Неман". В рамках церемонии состоялось возложение цветов к памятнику авиаполку около Музея авиации и космонавтики, сообщило посольство.

Велопробег проходит с 22 июля по 22 сентября при поддержке ассоциации "Мемориал Нормандия-Неман", посольств Беларуси и России во Франции. Маршрут предполагает посещение всех мест, значимых как непосредственно для истории эскадрильи "Нормандия-Неман", так и Второй мировой войны. На территории Беларуси Берто планирует сделать остановки в Бресте и Минске.
БелаПАН.

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