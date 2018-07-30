В Ле-Бурже прошли мероприятия по случаю велопробега французского гражданина через Беларусь в память о подвиге авиаполка "Нормандия-Неман"

Минск, 30 июля. Сотрудники белорусского посольства во Франции 30 июля приняли участие в мероприятиях в Ле-Бурже (Франция), приуроченных к 5000-километровому велопробегу французского гражданина Жонаса Берто из Франции через Беларусь в Россию в память о подвиге авиаполка "Нормандия-Неман". В рамках церемонии состоялось возложение цветов к памятнику авиаполку около Музея авиации и космонавтики, сообщило посольство.



Велопробег проходит с 22 июля по 22 сентября при поддержке ассоциации "Мемориал Нормандия-Неман", посольств Беларуси и России во Франции. Маршрут предполагает посещение всех мест, значимых как непосредственно для истории эскадрильи "Нормандия-Неман", так и Второй мировой войны. На территории Беларуси Берто планирует сделать остановки в Бресте и Минске.