Начался суд над бывшим начальником ГУПР Мингорисполкома

30 июля в Минском областном суде началось слушание уголовного дела Сергея Барисевича, бывшего начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома. Он и еще 12 фигурантов обвиняются в совершении ряда коррупционных преступлений.



Пять из 13 обвиняемых находятся под стражей, остальные — на свободе. В процессе участвуют 13 адвокатов. Государственное обвинение поддерживают два работника прокуратуры.