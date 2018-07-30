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Дата распечатки: 30.07.2018 13:05
 
30.07.2018 11:02 Фото

Начался суд над бывшим начальником ГУПР Мингорисполкома

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30 июля в Минском областном суде началось слушание уголовного дела Сергея Барисевича, бывшего начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома. Он и еще 12 фигурантов обвиняются в совершении ряда коррупционных преступлений.

Пять из 13 обвиняемых находятся под стражей, остальные — на свободе. В процессе участвуют 13 адвокатов. Государственное обвинение поддерживают два работника прокуратуры.
Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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Понедельник, 30 Июль 2018, 13:05
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