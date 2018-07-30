В Минске судят лидеров независимого профсоюза РЭП

В суде Советского района Минска 30 июля начались слушания уголовного дела в отношении председателя независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича и руководителя минской городской структуры организации Игоря Комлика.



Дело было возбуждено в августе прошлого года. Федынича и Комлика обвиняют в уклонении от уплаты подоходного налога в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК).