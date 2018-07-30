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Дата распечатки: 30.07.2018 17:51
 
30.07.2018 16:06 Фото

В Минске судят лидеров независимого профсоюза РЭП

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В суде Советского района Минска 30 июля начались слушания уголовного дела в отношении председателя независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича и руководителя минской городской структуры организации Игоря Комлика.

Дело было возбуждено в августе прошлого года. Федынича и Комлика обвиняют в уклонении от уплаты подоходного налога в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК).
Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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Понедельник, 30 Июль 2018, 17:51
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