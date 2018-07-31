Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/31/966919/
Дата распечатки: 31.07.2018 11:03
 
31.07.2018 09:51 Общество, Экономика

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о получении взяток в особо крупном размере

Минск, 31 июля. Генеральная прокуратура Беларуси изучила и направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело по обвинению директора акционерного общества в получении взяток по ч. 2 и ч. 3 ст. 430 УК.

Как сообщает Генпрокуратура, обвиняемому инкриминируется то, что он, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, будучи уполномоченным совершать юридически значимые действия, с 12 февраля 2014 года по 15 марта 2017 года систематически на территории Минска и Сморгони получал от представителей организаций-контрагентов взятки за действия в их интересах с использованием своих служебных полномочий.

Всего, по данным следствия, обвиняемый в качестве взяток принял 105.795 евро, 35.000 долларов США и 1.340 белорусских рублей.

После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности должностного лица, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласился с уголовно-правовой квалификацией его действий.

Одновременно Генеральная прокуратура заявила иск о взыскании с обвиняемого в пользу республиканского бюджета 253.673 рублей как неосновательно приобретенной выгоды, а также государственной пошлины в доход государства.

Уголовное дело находилось в производстве главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета.

Примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Вторник, 31 Июль 2018, 11:03
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск