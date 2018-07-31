Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о получении взяток в особо крупном размере

Минск, 31 июля. Генеральная прокуратура Беларуси изучила и направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело по обвинению директора акционерного общества в получении взяток по ч. 2 и ч. 3 ст. 430 УК.



Как сообщает Генпрокуратура, обвиняемому инкриминируется то, что он, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, будучи уполномоченным совершать юридически значимые действия, с 12 февраля 2014 года по 15 марта 2017 года систематически на территории Минска и Сморгони получал от представителей организаций-контрагентов взятки за действия в их интересах с использованием своих служебных полномочий.



Всего, по данным следствия, обвиняемый в качестве взяток принял 105.795 евро, 35.000 долларов США и 1.340 белорусских рублей.



После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности должностного лица, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласился с уголовно-правовой квалификацией его действий.



Одновременно Генеральная прокуратура заявила иск о взыскании с обвиняемого в пользу республиканского бюджета 253.673 рублей как неосновательно приобретенной выгоды, а также государственной пошлины в доход государства.



Уголовное дело находилось в производстве главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета.



Примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.

