Россельхознадзор инспектирует белорусских производителей шампиньонов

Минск, 31 июля. Россельхознадзор проводит инспектирование белорусских производителей шампиньонов, сообщается на сайте ведомства.



"С 30 июля 2018 года совместно со специалистами ГУ "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь" российское ведомство приступило к проверке предприятий — производителей грибов шампиньонов на территории Республики Беларусь", — отмечается в релизе.



Как сообщалось ранее, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) заподозрила одно из белорусских предприятий в реэкспорте запрещенной к ввозу в РФ польской продукции. Принято решение с 24 июля ввести временные ограничения на поставки шампиньонов из Беларуси, и в связи с этим служба планирует провести проверку профильных белорусских предприятий. Ограничения вводятся до завершения инспекции.